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Jose Mourinho'dan 3 Türk teknik direktör hakkında ilginç söylem: "Onlara karşı maçlar zor olacak!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.12.2024 23:03
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho "Derbi, derbidir. Beşiktaş maçı her zaman derbidir." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'dan 3 Türk teknik direktör hakkında ilginç söylem: "Onlara karşı maçlar zor olacak!"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK'yı 3-1 ile geçti. Mücadele sonrası sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"BİZE PROBLEM YARATTILAR"

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"Maça çok çok iyi ve güçlü başlangıç yaptık. Maçı bitirecek şansları yakaladık, 2-3'ü atabilirdik. Daha sonra iyi bir takım, iyi bir hoca olduğu için oynamaya başladılar. Topu tuttular. Bize problemler yarattılar. Sonrasında da beraberliği yakaladılar. 1-1 olunca baskıyı hissettik. İkinci yarıda oyunu rakip yarı sahada oynadık. Ataklar yaptık ve kazandık. Rakip hoca çok iyi, bunu söylemek istiyorum. Bizi zorladılar."

"ÇOK HIZLI GELİŞİM SAĞLIYOR"

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"İrfan çok önemli bir sakatlık yaşadı. Adım adım ilerleyerek mümkün olduğunca çabuk dönmesini sağlamaya çalışıyorduk. Henüz İrfan kendi performansını sergileyecek kondisyonda değil. Tadic her yerde oynuyor. Çok akıllı biri. Oğuz bugün solda başladı, sağa geçti, sağ beke geçti, sonra yine sağa geçti. UEFA listesinde yok. Bu yüzden ondan fayda sağlıyoruz. Hızlı gelişim sağlıyor. Ağustos ayında oynadığı maçlara bakarsak büyük bir fark var. Çok hızlı gelişiyor."

MOURINHO'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

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"Daha az para harcayacağız uçuşlara, otellere. Her hafta tesislerde kalacağız. Derbi, derbidir. Beşiktaş maçı her zaman derbidir. Eyüpspor ve Başakşehir maçları, zorlu olacak. Selçuk İnan, Arda Turan, Çağdaş Atan çok yetenekli teknik direktörler. Onlara karşı maçlar zor olacak."

"VAN BRONCKHORST'A YAPILANI BANA YAPMAYIN"

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"Biraz hakkımı teslim edip bana zaman verin. Van Bronckhorst'a yapılan şeyi bana yapmayın. Bir hoca 3-4 ayda mucize yaratamaz. Biraz süre verin. Bırakın çalışayım."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 1
Gaziantep FK Gaziantep FK

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig José Mourinho Gaziantep FK son dakika fenerbahçe
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