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Jose Mourinho'dan EURO 2024 değerlendirmesi: 'En iyi takım değil ama...'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.06.2024 16:25
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, EURO2024'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Jose Mourinho'dan EURO 2024 değerlendirmesi: 'En iyi takım değil ama...'

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 için değerlendirmede bulundu.

İngiltere için konuşan ve Tottenham'da daha önce birlikte çalıştığı Harry Kane'i değerlendiren Portekizli teknik adam, golcü futbolcunun komple bir oyuncu olduğunu söyledi.

Mourinho, "Kane, Tottenham ve İngiltere için goller attı. Bayern Münih için de goller atacağından hiç şüphem yoktu. Harry sahanın her yerinden gol atan ama bencil olmayan, harika, komple bir oyuncu. Asist yapıyor, derine iniyor, oyun kuruyor, pres ve savunma yapıyor. Eksik olan tek şey kupa kazanması. Tottenham'da benim oyuncumdu ve onunla bir kupa kazanacaktım ama finalden altı gün önce gönderildim" dedi.

"EN İYİ TAKIM DEĞİL AMA..."

Kendi ülkesi Portekiz'in de çok iyi bir kadroya turnuvada yer alacağını söyleyen Mourinho, "Bundan önceki jenerasyonlara saygısızlık etmek istemem ama kadro derinliği ve kalite açısından muhtemelen şimdiye kadar olan en iyi durumdayız. Portekiz kupayı kazanabilir. Bu öz güven ve herkesi yenebileceklerine dair inançla ilgili. Portekiz'in en iyi takım olduğunu söylemek istemiyorum ama İspanya, Fransa, İngiltere veya Almanya daha iyi değil" sözlerini sarf etti.

"SÜRPRİZ OLURSA ŞAŞIRIRIM"

EURO2024 için "Eğer bir sürpriz olursa şaşıracağım" diyen 61 yaşındaki teknik adam, "Fransa ve Almanya, her zaman iyidir. Portekiz ve İngiltere her zamankinden daha iyi. İspanya konusunda emin değilim ama oynadıkları futbol ve sahip oldukları oyuncular çok kaliteli. İtalya ya da Belçika sürpriz olur" ifadelerini kullandı.

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