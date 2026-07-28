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Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan haber geldi!

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Real Madrid forması giyen genç golcü için yaptığı nabız yoklamasına Jose Mourinho'dan flaş bir yanıt geldi. İspanyol basını, deneyimli teknik adamın sarı-lacivertlilerin yakından ilgilendiği yıldız oyuncu hakkındaki nihai kararını manşetlere taşıdı.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan haber geldi!
Emre Şen

Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, Real Madrid forması giyen Gonzalo Garcia'yı gündemine alması İspanya'da yankı uyandırdı. Sarı-lacivertlilerin transfer şartlarını araştırdığı genç golcü için İspanyol devinin teknik direktörü Jose Mourinho'nun devreye girdiği ortaya çıktı.

MOURINHO'DAN AYRILIĞA VETO

Jose Mourinho dan Fenerbahçe nin hayallerini yıkan haber geldi! 1

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden MARCA'da yer alan habere göre; dünyaca ünlü teknik adam, Gonzalo Garcia'nın geleceğiyle ilgili kararını netleştirdi. Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin ilgilendiği genç golcünün takımda kalmasını talep ettiği ve olası bir ayrılığa kapıları kapattığı aktarıldı.

"KADRODA VAZGEÇİLMEZ BİR PROFİL"

Jose Mourinho dan Fenerbahçe nin hayallerini yıkan haber geldi! 2

Haberin detaylarında, Portekizli çalıştırıcının taktiksel planlamasında oyuncunun kritik bir role sahip olduğu belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Jose Mourinho, Gonzalo Garcia'nın Real Madrid’de kalmasını istiyor. Mourinho, kadroda Garcia'nın profiline sahip başka bir forvetin olmadığına inanıyor. Mourinho onu; stoperleri geriye çekebilen, hava toplarında üstünlük sağlayabilen ve maçların gerektirdiği durumlarda farklı bir hücum seçeneği sunabilen geleneksel bir 9 numara olarak görüyor. Bu, Mourinho’nun kadroda bulunmasının vazgeçilmez olduğunu düşündüğü bir profil."

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
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