Gabriel Sara eşyalarını topladı! Dev bonservis...

Galatasaray'da yeni sezon planlaması tüm hızıyla sürerken, transfer çalışmaları kadar takımdan ayrılması muhtemel isimlerle ilgili gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. Sarı-kırmızılı ekipte Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği isimlerden biri olan Gabriel Sara için İngiltere'den önemli bir ilgi bulunuyor.

PREMİER LİG KULÜPLERİ PEŞİNDE

Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Gabriel Sara, Premier Lig ekiplerinin transfer listesinde yer almaya devam ediyor. Sakatlık sürecini geride bırakan ve yeniden takım antrenmanlarına katılan Brezilyalı orta saha oyuncusu için İngiltere'den birden fazla kulübün girişimlerini sürdürdüğü belirtiliyor.

RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

İngiliz kulüplerinin, transfer öncesi Gabriel Sara'nın menajeriyle görüşmeler yaptığı öğrenildi. Bu temasların ardından kısa süre içerisinde Galatasaray'ın kapısını resmi bir teklif ile çalmalarının beklendiği ifade ediliyor.

BEKLENTİ 30 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetimin ise olası bir ayrılığa ancak beklentilerini karşılayacak bir bonservis bedeli karşılığında onay vereceği kaydediliyor. Galatasaray'ın, 26 yaşındaki futbolcunun transferinden 30 milyon euronun üzerinde gelir hedeflediği belirtiliyor.

Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi beklenirken, Premier Lig ekiplerinden gelecek resmi tekliflerin Galatasaray'ın yol haritasını belirleyeceği değerlendiriliyor.