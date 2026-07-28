TJK duyurdu: Dünyaca ünlü iki aygır Türkiye'ye geliyor

TJK, yetiştiricilik programını iki yeni aygırla güçlendiriyor. Coolmore Harası'ndan satın alınan Mo Town ile Twain'in kısa süre içinde Türkiye'ye getirilerek aygır kadrosuna dahil edilmesi planlanıyor.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yetiştiricilik faaliyetlerini güçlendirecek önemli bir adım attı. Kulüp, dünyaca ünlü Coolmore Harası'ndan satın aldığı Mo Town ve Twain isimli iki aygırın yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini açıkladı. İki safkan da TJK bünyesinde damızlık olarak hizmet verecek.

MO TOWN BAŞARILI KARİYERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

2014 doğumlu Mo Town, Uncle Mo ile Grazie Mille (Bernardini) eşleşmesinden dünyaya geldi. Yarış yaşamında 10 kez piste çıkan safkan, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti.

Mo Town'ın kariyerindeki en dikkat çekici başarılar arasında G2 Remsen Stakes ile G1 Hollywood Derby yarışlarını kazanması yer alıyor.

YAVRULARIYLA DA BAŞARI ELDE ETTİ

Yarış kariyerinin ardından aygırlığa geçen Mo Town, yetiştiricilikte de adından söz ettirdi. Classic Mo Town, Key of Life, Mystic Lake, Accidental Hero, Mo Stash ve Play the Music gibi grup yarışlarında kazanan safkanların babası olarak öne çıktı.

TWAIN DE TJK KADROSUNA KATILIYOR

TJK'nın aygır kadrosuna dahil edeceği bir diğer isim ise 2022 doğumlu Twain oldu. Wootton Bassett ile Wading (Montjeu) orijinine sahip olan safkan, yarış kariyerinde üç kez start aldı ve bunların ikisini kazanmayı başardı.

İlk birinciliğini İrlanda'da elde eden Twain, daha sonra Fransa'da koşulan G1 Criterium International yarışını da kazanarak kariyerinin en önemli başarısına imza attı.

Her iki aygırın da kısa süre içinde Türkiye'ye getirilmesiyle birlikte TJK'nın yetiştiricilik programında aktif olarak görev alması bekleniyor.