Fenerbahçe taraftarının protestosuna maruz kalmıştı... Jose Mourinho'dan kritik Samet Akaydın kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kaybedilen Athletic Bilbao karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"MAÇ BİZİM İÇİN 10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA BİTTİ"

"Bence bu akşam maçı izleyen herkes ne olduğunu biliyor. Maça çok iyi başladık. Manchester United maçına benzer bir oyun vardı. Çok iyi başlangıç yaptık. Rakibimiz zorluklar yaşadı. Daha sonra biz, burayı tekrarlıyorum, biz hata yaptık. Durum değişti. Ondan sonra ilk yarıda iyi oynamaya devam ettik. İlk yarıdaki 1-0'lık sonuç hak edilmemiş bir skordu. Bir anda bir şutla 2-0 oldu. İlk yarıda daha iyi olan bizdik. 2-0'dan sonra işler zorlaştı. Değişiklikler yaptık. Ama ondan sonra 10 kişi kaldıktan sonra maç bitti bizim için."

'ALİ KOÇ İSTİFA' PROTESTOSUNA YORUM

"Taraftarların tepkisi hakkında yorum yapamam. Onlar bu kulübün temeli. Ben bu kulübe hizmet eden birisiyim. Onları eleştiremem ama bu hatayı biz yaptık. Hata yapan bizdik."

"SAMET DEĞİL BİZ HATA YAPTIK"

Tribünlerin Samet'e olan tepkisiyle başlayan süreç oyununuz üzerinde bir etki yarattı mı?

"Öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü Samet, o hatayı yaptı ve ilk yarıda güçlü bir tepki vardı. Takım ilk yarıda iyi oyun sergiledi. Samet de hatadan sonra iyi bir oyun sergiledi. İlk yarı, iki yarıya bakınca daha iyi olan yarıydı. 1-0 zaten adil bir sonuç değildi. 2-0, göğsümüze bir bıçak darbesi gibi oldu. Bu tepkiler üzücü ama ben taraftarın tepkisini eleştirmem. Onlar her şeyin temeli. Onlardan gelecek tepkiyi eleştirmem sadece maçtan sonra da söylediğim gibi hatayı Samet yapmadı, biz hata yaptık."

"FUTBOL BU KADAR PRAGMATİST DEĞİL"

"Bazen kaleyi bulan şutlar size maçı iyi şekilde yansıtmaz. Benim yarım şans dediğim pozisyonlarda top kaleyi bulmaz ama net bir şanstır. Futbol bu kadar pragmatist değil. Bilbao savunma oyuncusu baskı altındayken az kalsın kendi kalesine atıyordu, kulübedeyken "Eğer bu bizim başımıza gelseydi top ağlarımızda olurdu" dedim."

MOURINHO'DAN SAMET KARARI

"Samet Akaydin'i bir sonraki iç saha maçımızda oynatmayacağım çünkü oyuncuyu ve atmosferi korumam gerekiyor."