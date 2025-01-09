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Jose Mourinho'dan futbolcularına uyarı: "Öğrenmeliler!" Transfer açıklaması...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
09.01.2025 23:14
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-0 mağlup ettikleri Kasımpaşa mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, futbolcuları hakkında konuşurken, transfer döneminde ihtiyaç duydukları mevkileri de dile getirdi.

Jose Mourinho'dan futbolcularına uyarı: "Öğrenmeliler!" Transfer açıklaması...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı En-Nesyri, Yusuf Akçiçek ve Bartuğ Elmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından teknik direktör Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"SAYGI DUYMALIYDIK"

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Mücadeleye u-19 ile çıkan Kasımpaşa'ya saygı duyduklarını dile getiren Jose Mourinho, "Kasımpaşalı futbolculara saygı duymalıydık. Onların 2. Lig takımına karşı oynadıkları maçı analiz ettik. Benzer bir şey olabilecek diye düşünüyorduk. Onları mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Maçtan sonra oyuncularını ve hocalarını tebrik ettim. Maç içerisinde gerekeni yaptık. Genç oyuncular iyi mücadele ettiler. Bunu gelişmek için kullanacaklardır. Onlar için harika bir tecrübe." ifadelerini kullandı.

"MODERN FUTBOL BÖYLE"

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Oyuncularının sahada farklı oynaması gerektiğini savunan Mourinho, "Ben buna taktiksel kültür diyorum. Oyuncularım sahada farklı oynamayı öğrenmeli. Modern futbol böyle. Sabit olan hiçbir şey yok. Futbol yıllar önceki gibi değil. Yıllar önce bu takım bu sistemle oynuyor denirdi, artık öyle değil. Dinamikler değişince oyuncularım farklı şeyler yapabilmeli." şeklinde konuştu.

"SAAT GİBİ İŞLEDİLER"

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Karşılaşmayı değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, "Kasımpaşalı oyuncuları tebrik ettim. Biz istemedik diye daha farklı olmadı değil, onlar bizi durdurduğu için daha farklı bir skor oldu. Onları tebrik ettim. İkinci yarıya gol atamadık. Biz yeteri kadar iyi yapamadık, onlar da iyi savaştık. Onlar çok organizelerdi defansif anlamda, saat gibi işlediler." dedi.

TFF'NİN YABANCI VAR KARARI

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TFF'nin almış olduğu yabancı VAR kararını hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Eskisinden kötü olamaz. Eskisinden daha kötü olması imkansız, imkansız! Pozitif bakıyorum. Bekleyelim görelim." değerlendirmesinde bulundu.

"KAYBEDERSEK TSUNAMİ OLUR"

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Maçtan önce takımına yaptığı konuşmayı aktaran Mourinho, "Takımın genel performansını değerlendirmek adil olmaz. Bu maç garip bir maçtı. Maçtan önce oyuncularıma 'kazanacak hiçbir şeyimiz yok, kaybedecek çok şeyimiz var. Kaybedersek tsunami olur İstanbul'da. 2-0 yenersek kötü olur, 4-5 atarsak karşımızda gençler var olurdu." dedim. Karşımızda genç bir takım vardı. Organize bir oyun oynadılar. Kupada oynadıkları maçı izledim. İyi bir takım. Kupadaki 2 maçta da gençlere bu harika fırsatı verirler umarım. Onları tebrik ediyorum." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

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Transfer döneminde de ayrı bir parantez açan Portekizli, "Aslında durum çok bariz. Becao ve Jayden sezonu kapattı. Ufak sakatlıklar yaşamadılar. 3-4-5 haftalık sakatlıklar değildi. Sezon onlar için kapandı. 2 stoperimiz gitti. Jayden aslında sol bek. Ferdi transfer penceresinin kapanmasına çok az kala gitti. Avrupa listesinde onun yerine birini koyamadık, bu bizi zayıflattı. Samet'in durumunu da biliyoruz. Elimizde Djiku, Çağlar ve Yusuf var. İkinci yarıda böyle idare etmek imkansız. Başkanımız, pragmatik bir şekilde transferde ana odağımızın neresi olduğunu söyledi." sözlerini sarf etti.

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Ziraat Türkiye Kupası José Mourinho fenerbahçe
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