Jose Mourinho'dan Galatasaray iddiası! Samandıra'da oyuncularıyla toplantı yaptı ve şampiyonluğun şifresini verdi

Jose Mourinho, takımla yaptığı toplantıda oyuncularına şampiyon olacaklarını söyledi. Galatasaray hakkında konuşan Mourinho, sarı-kırmızılıların tekrar puan kaybedeceğini ifade etti.

"GALATASARAY PUAN KAYBI YAŞAYACAK"

Portekizli çalıştırıcı, Samandıra'da düzenlediği toplantıda, "Siz galibiyetler alın. Oyunumuzu oynayıp şampiyon biz olacağız. Galatasaray puan kaybı yaşayacak" demişti. Kasımpaşa maçının ardından yeniden oyuncularıyla bir araya gelen Mourinho, Galatasaray'ın yeniden puan kaybedeceğini oyuncularına söyledi.

"4 OLAN FARK DA KAPANACAK"

Mourinho'nun yaptığı son toplantıda, "Şu an önümüzde Avrupa var. Konsantre olacağımız alan başka. İki maçı atlattıktan sonra hedefe kaldığımız yerden yürüyeceğiz. Siz kazanın 4 olan fark da kapanacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.