SPOR

65
61
47
44
40
36
36
33
32
32
32
31
30
28
24
24
24
13
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jose Mourinho'dan Galatasaray iddiası! Samandıra'da oyuncularıyla toplantı yaptı ve şampiyonluğun şifresini verdi

Jose Mourinho'dan Galatasaray iddiası! Samandıra'da oyuncularıyla toplantı yaptı ve şampiyonluğun şifresini verdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.03.2025 18:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında yaşadığı puan kaybı sonrası oyuncularıyla toplantı düzenledi. Şampiyonluğa inandığını söyleyen Mourinho, Galatasaray için önümüzdeki maçlarla ilgili flaş bir iddiada bulundu

Jose Mourinho'dan Galatasaray iddiası! Samandıra'da oyuncularıyla toplantı yaptı ve şampiyonluğun şifresini verdi

Jose Mourinho, takımla yaptığı toplantıda oyuncularına şampiyon olacaklarını söyledi. Galatasaray hakkında konuşan Mourinho, sarı-kırmızılıların tekrar puan kaybedeceğini ifade etti.

"GALATASARAY PUAN KAYBI YAŞAYACAK"

thumbs_b_c_99e60ea55244c7ac505476ef6338bf1f

Portekizli çalıştırıcı, Samandıra'da düzenlediği toplantıda, "Siz galibiyetler alın. Oyunumuzu oynayıp şampiyon biz olacağız. Galatasaray puan kaybı yaşayacak" demişti. Kasımpaşa maçının ardından yeniden oyuncularıyla bir araya gelen Mourinho, Galatasaray'ın yeniden puan kaybedeceğini oyuncularına söyledi.

"4 OLAN FARK DA KAPANACAK"

Screenshot_1

Mourinho'nun yaptığı son toplantıda, "Şu an önümüzde Avrupa var. Konsantre olacağımız alan başka. İki maçı atlattıktan sonra hedefe kaldığımız yerden yürüyeceğiz. Siz kazanın 4 olan fark da kapanacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Canlı Skor

G.Saray maçının bilet fiyatları tepki çekti!G.Saray maçının bilet fiyatları tepki çekti!
Manchester City'nin Hollandalı futbolcusu Nathan Ake ameliyat edildiManchester City'nin Hollandalı futbolcusu Nathan Ake ameliyat edildi
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho haberler fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

DEM Parti: ‘Sınır ötesi operasyonlar acil durmalı’

DEM Parti: ‘Sınır ötesi operasyonlar acil durmalı’

Arda Turan, Süper Lig devine imza atmak üzere! Sezon sonunda anlaşacaklar...

Arda Turan, Süper Lig devine imza atmak üzere! Sezon sonunda anlaşacaklar...

F.Bahçeli yıldıza şok! Savcılık soruşturma başlattı

F.Bahçeli yıldıza şok! Savcılık soruşturma başlattı

Cristiano Ronaldo ve kırbaç cezası! Al Nassr'dan resmi açıklama geldi! İran'da bir kadına sarılmıştı...

Cristiano Ronaldo ve kırbaç cezası! Al Nassr'dan resmi açıklama geldi! İran'da bir kadına sarılmıştı...

G.Saray'ı bin pişman etmişti! Geri dönüyor...

G.Saray'ı bin pişman etmişti! Geri dönüyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.