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Jose Mourinho'dan katıldığı bir ödül töreninde Türk futbolu için olay sözler!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.02.2025 23:24
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1907 ÜNİFEB Derneği'nin 2024 yılı için düzenlediği Aydınlık Gelecek Ödülleri'nde Türk futbolu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Jose Mourinho'dan katıldığı bir ödül töreninde Türk futbolu için olay sözler!

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho, 1907 ÜNİFEB Derneği'nin 2024 yılı için düzenlediği Aydınlık Gelecek Ödülleri'nde Türk futboluna dair açıklamalarda bulundu.

"TÜRKÇE'Yİ ÖĞRENEMEDİM ÇÜNKÜ..."

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21 farklı kategoride 2024 yılının ödüllerinin verildiği törende, "Çocuklar için Hayallerimiz bir" projesiyle 1907 ÜNİFEB yılın projesi ödülüne layık görülen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "4 farklı ülkede çalıştım ve her ülkede oranın dilini çok kolay öğrendim ama Türkiye'de öğrenemedim çünkü tercümanlarım çok iyi. Bu ödül benim için değil, ben bunu hak etmiyorum. Bu kulübümüz için çünkü çok büyük bir kulübümüz var. Harika inisiyatifler alıyor. Ben bunun yüzü oldum. O yüzden bu ödül kulübümüz için." diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN KİRLİ BİR SPORLA BÜYÜMESİNİ İSTEMİYORUM"

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"Yeni bir ülkeye gittiğim zaman o ülkeyi kucaklamaya, öğrenmeye çalışırım. Ülkenin temeli çocuklardır. Bu projenin parçası olmaktan çok mutlu oldum. Bu ülkede yaşanan trajedi gerçekten ülkedeki her insanı etkiledi. Mevzu bahis çocuklar olunca herkesin kalbine daha derinden dokunuyor. Gittiğim ülkenin nasıl sevilmesi gerektiğini ve kültürünü anlamayı severim. Sevmediğim şeye karşı ise kavga ederim. Bu ülkede büyüyen çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyorum. Bununla savaşmanın tek yolu adil ve temiz şekilde yarışmamız."

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Süper Lig José Mourinho son dakika fenerbahçe
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