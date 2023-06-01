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Jose Mourinho'dan küfür yağmuru! Maçın hakemini otoparkta bekleyip önünü kesti

01.06.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya ekibi Sevilla'nın, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya temsilcisi Roma'ya penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak şampiyon olması, müsabakayı İtalya'da takip eden on binlerce Romalı taraftarı üzdü. Roma teknik direktörü Mourinho, maç sonunda skandal bir olaya imza attı.

Jose Mourinho'dan küfür yağmuru! Maçın hakemini otoparkta bekleyip önünü kesti

Sevilla ile Roma arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan önemli final müsabakası, İtalya'nın başkentinde de büyük ilgiyle takip edildi.

Roma kulübünün organizasyonuyla 55 bin Romalı taraftar, Olimpiyat Stadı'nda kurulan 6 dev ekranda final maçını izledi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının Arjantinli golcü Paulo Dybala'nın 35. dakikada attığı golle maçta 1-0 öne geçmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Romalılar, 55. dakikada Gianluca Mancini’nin kendi kalesine attığı golle Sevilla'nın skoru eşitlemesi karşısında ise sarsıldı. Müsabakada eşitlik bozulmayınca gidilen penaltı atışlarında Roma'nın kaybetmesiyle sarı-kırmızılı taraftarlar büyük hayal kırıklığına uğradı.

UEFA Avrupa Ligi finalini kaybeden Romalılar, Olimpiyat Stadı'ndan büyük üzüntüyle ayrıldı.

MOURINHO MAÇ SONUNDA ÇILGINA DÖNDÜ

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Karşılaşmanın 119. dakikasında sinirler bir hayli gerildi. Jose Mourinho, bir pozisyonda çok sinirlendi ve Sevilla kulübesine doğru yürüdü. Sevilla'da Marcao da Mourinho'nun üzerine yürüyünce ortalık bir anda karıştı. Hakemlerin de olaya dahil olmasının ardından tartışma tatlıya bağlandı.

OTOPARKTA HAKEMİ BEKLEDİ

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Jose Mourinho, otoparkta maçın hakemi Anthony Taylor'ı bekledi. Hakemden memnun olmayan Portekizli teknik adam, Anthony Taylor'a küfürler yağdırdı. Mourinho, İngiliz hakeme yönelik; "Lanet olası bir rezalet, bu tam bir rezalet. Tebrikler, seni rezil" ifadelerini kullandı.


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