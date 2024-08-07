Jose Mourinho'dan Lille'e gözdağı! ''Kadıköy'de çok farklı olacak''

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Lille maçının ardından konuştu.

''İLK DEVREDE MAĞLUBUZ''

"Şu anda devrede 2-1 mağlubuz, turun devresindeyiz. İkinci yarıyı bizim stadyumumuzda oynayacağız. O yüzden 'haydi' demek istiyorum. Çok fazla eksik var. 6-7 haftadır çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı, ön eleme de olsa çok üst seviyede olur. Otomatikleşmemiş çok fazla şey var. Şöyle diyebilirdim, 2 tane bize çarpan top gol oldu. Bunu söylemek boş olur. Şu şekilde söylemek daha doğru olur; kendi attığımız taçtan gol yedik. Bir de 90 küsürde birinci bölgede yaptığımız top kaybından ötürü gol yedik. Lugano ilk maçında da duran toptan gol yedik, sonra yine birinci bölgedeki top kaybından gol yemiştik. Yaptığımız için bedelini de ödedik.''

''FRED'İ ÖZLÜYORUM''

"Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum. O bizim için önemli bir oyuncu. Durum bu. Sezon içerisinde böyle şeyler olabilir."

KADIKÖY'DE FARKLI OLACAK

"Maçın nasıl olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz ama dürüstçe şunu düşünüyorum, sonuç farklı olacak. Lille, Kadıköy'de defans yapmayacaktır, çünkü doğalarına aykırı. Biz nasıl burada futbol oynadıysak evimizde de oynayacağız. Fark şu olacak, 40 bin itici gücümüz olacak. Bunun da önemli bir rol oynayacağını düşünmüyorum. Güzel bir maç olacak. Lille takımını beğeniyorum. Kendi takımımı da beğendim bugün, yaptığımız hatalar dışında. Pozisyonlar ürettik, kaçırdık. Hatalarımızdan bazıları da buydu. Yediğimiz goller kendi kalemize değil çünkü çarpmaydı. Öncesinde hatalar yaptık. Taçtan top kaybı yaptık, top kaybedip gol yedik. Turu tersine çevirebileceğimize inanıyorum. Geride olmaya alışkınız. Sonucu değiştirmeye alışkınız. Kadıköy'e Lille'i bekliyoruz şimdi. Ancak, rövanşı unutup lig maçına odaklanacağız."