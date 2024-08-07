SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jose Mourinho'dan Lille'e gözdağı! ''Kadıköy'de çok farklı olacak''

Jose Mourinho'dan Lille'e gözdağı! ''Kadıköy'de çok farklı olacak''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.08.2024 00:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda oynanan Lille maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'dan Lille'e gözdağı! ''Kadıköy'de çok farklı olacak''

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Lille maçının ardından konuştu.

''İLK DEVREDE MAĞLUBUZ''

329196_UEFA-SAMPIYONLAR-LIGI-3UNCU-ON-ELEME-TU

"Şu anda devrede 2-1 mağlubuz, turun devresindeyiz. İkinci yarıyı bizim stadyumumuzda oynayacağız. O yüzden 'haydi' demek istiyorum. Çok fazla eksik var. 6-7 haftadır çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı, ön eleme de olsa çok üst seviyede olur. Otomatikleşmemiş çok fazla şey var. Şöyle diyebilirdim, 2 tane bize çarpan top gol oldu. Bunu söylemek boş olur. Şu şekilde söylemek daha doğru olur; kendi attığımız taçtan gol yedik. Bir de 90 küsürde birinci bölgede yaptığımız top kaybından ötürü gol yedik. Lugano ilk maçında da duran toptan gol yedik, sonra yine birinci bölgedeki top kaybından gol yemiştik. Yaptığımız için bedelini de ödedik.''

''FRED'İ ÖZLÜYORUM''

Screenshot_4

"Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum. O bizim için önemli bir oyuncu. Durum bu. Sezon içerisinde böyle şeyler olabilir."

KADIKÖY'DE FARKLI OLACAK

Screenshot_5

"Maçın nasıl olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz ama dürüstçe şunu düşünüyorum, sonuç farklı olacak. Lille, Kadıköy'de defans yapmayacaktır, çünkü doğalarına aykırı. Biz nasıl burada futbol oynadıysak evimizde de oynayacağız. Fark şu olacak, 40 bin itici gücümüz olacak. Bunun da önemli bir rol oynayacağını düşünmüyorum. Güzel bir maç olacak. Lille takımını beğeniyorum. Kendi takımımı da beğendim bugün, yaptığımız hatalar dışında. Pozisyonlar ürettik, kaçırdık. Hatalarımızdan bazıları da buydu. Yediğimiz goller kendi kalemize değil çünkü çarpmaydı. Öncesinde hatalar yaptık. Taçtan top kaybı yaptık, top kaybedip gol yedik. Turu tersine çevirebileceğimize inanıyorum. Geride olmaya alışkınız. Sonucu değiştirmeye alışkınız. Kadıköy'e Lille'i bekliyoruz şimdi. Ancak, rövanşı unutup lig maçına odaklanacağız."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Manisa'da acı olay! Tarlada uyuyan 6 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı! Yakınları sürücüyü öldürdü

Manisa'da acı olay! Tarlada uyuyan 6 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı! Yakınları sürücüyü öldürdü

UEFA Konferans Ligi'nde kaleci gol attı!

UEFA Konferans Ligi'nde kaleci gol attı!

Beşiktaş ve G.Saray'a PFDK şoku!

Beşiktaş ve G.Saray'a PFDK şoku!

Paris 2024'te bir madalya daha aldık!

Paris 2024'te bir madalya daha aldık!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.