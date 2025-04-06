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Jose Mourinho'dan Okan Buruk için olay yaratacak sözler! "

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.04.2025 22:04
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Trabzonspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı Mourinho, "İlk yarıda da iyi bir oyun oynadık. Trabzonspor organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. İlk yarı dengeliydi. İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi." dedi ve Okan Buruk ile yaşadıkları pozisyon hakkında da konuştu.

Jose Mourinho'dan Okan Buruk için olay yaratacak sözler! "

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda baskılı oyunuyla üst üste golle buldu. Jose Mourinho’nun öğrencileri rakip filelere 4 gol atarken rakibini farklı mağlup etti. 2015-2016 sezonunda Trabzonspor’u deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe, 24 Nisan 20216’dan bu yana bir kez daha 4 kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşma sonrası konuşan Mourinho, takımından memnun olduğunu ifade etti. Okan Buruk hakkında da konuşan Mourinho, tecrübeli çalıştırıcının kendini yere attığını ima etti.

OKAN BURUK'A OLAY SÖZLER

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Okan Buruk'la maç sonu yaşadıkları olayla ilgili Jose Mourinho, "Bir görüntü, 1000 kelimeden çok daha iyidir. Görüntüler kendini anlatıyor. Herkes gördü, eminim Hollywood'dan da izlemişlerdir." dedi.

"DÜNYANIN HER YERİNDE PENALTI OLAN BİR POZİSYONU HAKEM GÖRMEDİ"

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"İlk yarıda da iyi bir oyun sergiledik. Trabzonspor çok organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. Bize karşı işleri biraz karmaşıklaştırmak için oyun tarzlarını değiştirdiler. İlk yarının dengeli olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda biz 1-0 önde girmeliydik içeriye. Çünkü dünyanın her yerinde penaltı olan bir pozisyonu hakem görmedi ve VAR da çağırmadı. Bodrum maçında VAR, orta hakemi penaltı için çağırmıştı. Galatasaray maçında da çağırmıştı. Bugünkü penaltıda VAR çağırmayarak aslında ilk yarının gerçekliğini değiştirdi. Aslında 1-0 bizim lehimize olması gerekiyordu"

"GALATASARAY İLE OYNADIĞIMIZ MAÇIN SONUCA ETKİSİ OLMADI"

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"İkinci yarıda takım bununla baş edebilme anlamında mental olarak güçlü bir görüntü sergiledi. Talisca attığı 3 golle maçın adamı oldu ve takım da harika bir peformans sergiledi. Galatasaray ile hafta için oynadığımız maçın sonucunun bu maça hiçbir etkisi olmadı. Olduysa da pozitif anlamda oldu. O maçtaki hayal kırıklığı ve mutsuzluğu taşımak yerine pozitif bir şekilde etkisi oldu."

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