Jose Mourinho'dan maç sonunda sürpriz açıklama!

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası konuşan Jose Mourinho, beraberliğin adil bir sonuç olduğunu söyledi.

Emre Şen

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

"OYUN KURMAKTA ZORLANMADIK"

Jose Mourinho dan maç sonunda sürpriz açıklama! 1

"Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Oyun kurmakta zorlanmadık."

"ADİL BİR SONUÇ OLDU"

Jose Mourinho dan maç sonunda sürpriz açıklama! 2

"Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. 11'e 11 olmadığında önde baskıda zorlanırsınız ama savunmada zorlanmazsanız. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu."

