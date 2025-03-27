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Jose Mourinho'dan meslektaşına özel tebrik!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
27.03.2025 15:07
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İngiltere Premier Lig temsilcisi Fulham'ı 5 sezondur çalıştıran ve cumartesi günü FA Cup'ta Crystal Palace'ı konuk edecekleri müsabakada teknik direktörlük kariyerinin 500. maçına çıkmaya hazırlanan Marco Silva'ya, Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho'dan mesaj geldi.

Jose Mourinho'dan meslektaşına özel tebrik!

Fulham Teknik Direktörü Marco Silva, 29 Mart Cumartesi günü teknik direktörlük kariyerinin en özel maçlarından birisine çıkacak.

MOURINHO'DAN SILVA'YA DESTEK

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Estoril, Sporting Lizbon, Olympiakos, Hull City, Watford ve Everton'ı çalıştırdıktan sonra 2021 yılından bu yana Fulham'ın teknik direktörlüğünü yapan Silva, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek finalinde Crystal Palace ile oynayacakları müsabakada kariyerinin 500. maçına çıkacak. Portekizli teknik adam A Bola'ya yaptığı açıklamada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, kariyerinde attığı önemli adımlarda kendisine tavsiye veren ve rehberlik eden kişi olduğunu söyledi.

"ALGILARA DAYALI OLMAYAN BİR KARİYER İÇİN TEBRİKLER"

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47 yaşındaki Marco Silva, özellikle Olympiakos'ta ilk yurt dışı deneyimini yaşamaya karar verdiğinde ve Hull City ile Premier Lig serüvenine başlamaya hazırlandığında vatandaşı Mourinho'ya danıştığını ifade etti. Jose Mourinho ise 500. maçına çıkacak olan Marco Silva'yı bu başarısından dolayı tebrik etti ve A Bola'da yayınlanan mesajında şu ifadeleri kullandı: "500? Güzel bir sayı, daha fazla beyaz saçla 600'e, 700'e ulaşacak... Yetenek, çalışma, ciddiyet, takdir üzerine kurulu güzel bir kariyer için tebrikler Marco. Merdivenlerden yukarı çıktınız, asansör pek çok kişinin kullanımına açıktı. Sonuçlara dayalı, algılara dayalı olmayan bir kariyer için tebrikler. Hayranlık ve alkış duyuyorum."

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
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