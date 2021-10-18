Jose Mourinho'dan Newcastle United itirafı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyumun satın almasıyla kulüpte yaşanacak teknik değişiklikler merak konusu oldu.

İngiliz basınında teknik direktör Steve Bruce ile yolların ayrılacağı yönünde haberler yer alırken, Jose Mourinho koltuğun yeni sahibi olacağı iddiası ortaya atıldı.

MOURINHO AÇIKLAMASI

'Special One' lakaplı Mourinho, Juventus maçı öncesi çıkan haberlere yanıt verdi.

Mourinho basın toplantısında "Newcastle'a söyleyecek bir şeyim yok. Kesinlikle söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyebileceğim tek şey, uzun yıllar boyunca Newcastle tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Sir Bobby Robson ile çalıştığım. Bu yüzden şehirle ve taraftarla duygusal bir bağım var fakat bunun ötesinde bir durum yok. Roma'dayım, burada olmaktan gerçekten mutluyum. Yüzde 100 olarak kulübün projesine odaklandım." ifadelerini kullandı.

1969 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan Sir Bobby Robson, 1999-2004 yılları arasında Newcastle United'da görev yapmıştı. Efsane teknik adam 1996-97'de Barcelona'nın başındayken yardımcısı Jose Mourinho'ydu.

