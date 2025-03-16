Jose Mourinho'dan Samsunspor beraberliği sonrası dikkat çeken açıklama: Bugün kalede ben olsaydım...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 0-0 beraberlikle biten Samsunspor karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MAÇI KAYBETMEMİZ İMKANSIZDI"

Portekizli teknik adam, "Bugün gol atamadık. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Rakibin kaleye gelen 1 şutu yok. Maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor. 2. yarı başında enerji düşüşünü hissettik.

"BUGÜN KALEDE BEN OLSAYDIM..."

Duygusal anlamda bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük. Terlerinin son dakikasına kadar mücadele ettiler. İnanılmaz pozisyonlar ürettik. Kaçırmak daha zordu. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Kalede ha ben vardım ha Livakovic. Hiç fark etmezdi." dedi.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI...

Mourinho, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının kaldığını düşünüyor mu?" sorusuna, "Evet. Şampiyonluk şansımız devam ediyor." yanıtını verdi.