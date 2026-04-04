Jose Mourinho'dan Sporting'e tepki!

Jose Mourinho, Benfica'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme gelen Sporting - Santa Clara maçındaki tartışmalı kararlar hakkında konuştu.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde oldu:

Sporting-Santa Clara maçından sonra Benfica, hakem kararlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı. ‘Artık utanılacak bir şey kalmadı’ ifadesine katılıyor musunuz?

"Yalakaların dünyasında ben de yalakalık yapacağım. Başkanımla %100 aynı fikirde olduğumu söyleyeceğim, diğerleri de bunu yapıyor."

Porto'dan da Sporting maçı için hakem tepkisi geldi. Porto, Sporting maçında yaşanan bir pozisyonu paylaştı ve, "Bu pozisyonun kriteri nedir?" sorusunu sordu.

Portekiz Ligi'nde cuma günü oynanan maçta Sporting, sahasında Santa Clara'yı 4-2 mağlup etmişti.