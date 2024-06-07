Jose Mourinho'dan sürpriz ziyaret! Dünya yıldızlarıyla buluştu, sonrasında paylaşım yaptı

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho Portekiz - Hırvatistan karşılaşması öncesi Portekiz'de bulunan Hırvatistan Milli Takım kampını ziyaret etti.

YILDIZLARLA BULUŞTU

Real Madrid'den eski oyuncusu Luka Modric ile hasret gideren Jose Mourinho, Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic, Manchester City'de forma giyen Mateo Kovacic ve Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile de sohbet etti.

HIRVATİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Mourinho'nun ziyareti hakkında açıklamada bulunan Hırvatistan Futbol Federasyonu, "Portekiz ile mücadele etmek için Lizbon'a vardığımızda Zlatko Dalic, Jose Mourinho tarafından karşılandı. Mourinho, Luka Modric, Dominik Livakovic ve Mario Mandzukic ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

"BİRİ BENİM İÇİN OYNADI, BİRİ BENİM İÇİN OYNAYACAK"

Jose Mourinho bu buluşmanın ardından bir de paylaşımda bulundu. Tecrübeli teknik adam paylaşımında "Biri benim için oynadı, biri benim için oynayacak, biri de benim için oynamadı ama oynamasını çok isterdim."





