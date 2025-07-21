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Jose Mourinho'dan tüm camiayı heyecanlandıran Gyökeres açıklaması! Ali Koç'a mesaj mı yolladı?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz’de devam eden Fenerbahçe, kamptaki ikinci hazırlık maçında UD Leiria’yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası konuşan Jose Mourinho, transfer döneminin en hareketli ismi Gyökeres hakkında açıklamalarda bulunarak Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

Jose Mourinho'dan tüm camiayı heyecanlandıran Gyökeres açıklaması! Ali Koç'a mesaj mı yolladı?
Emre Şen

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Portekiz kampındaki ikinci hazırlık maçında UD Leira’yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından canlı yayında konuşan Jose Mourinho'dan heyecanlandıran Gyökeres açıklaması geldi.

"PORTEKİZ FUTBOLUNU TAKİP EDİYORUM"

Jose Mourinho dan tüm camiayı heyecanlandıran Gyökeres açıklaması! Ali Koç a mesaj mı yolladı? 1

Portekiz Ligi'ni yakından takip ettiğini ifade eden Jose Mourinho, "Portekiz futbolunu takip ediyorum. Benfica'nın durumuna daha fazla odaklanıyorum çünkü Şampiyonlar Ligi ön elemesinde onlarla karşılaşma ihtimalimiz var." ifadelerini kullandı.

"GYÖKERES'İ TAKİP EDİYORUM"

Jose Mourinho dan tüm camiayı heyecanlandıran Gyökeres açıklaması! Ali Koç a mesaj mı yolladı? 2

Mourinho ayrıca transfer döneminin en sıcak ismi olan Gyökeres hakkında, "Sporting'in şampiyonluğunda kilit rol oynayan Gyökeres'e büyük ilgi var. Ben de onu yakından takip ediyorum." diye konuştu. Mourinho'nun bu sözleri yönetime mesaj olarak algılandı ve taraftarı heyecanlandırdı.

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