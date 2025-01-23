Jose Mourinho’dan VAR ve hakem çıkışı: "Maça büyük etkisi oldu!"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Lyon ile Kadıköy'de golsüz berabere kalarak son 32 şansını Danimarka'ya bıraktı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, hakemin kırmızı kart kararına değindi.

"KUMBEDI, UFC DÖVÜŞÇÜSÜ GİBİ..."

İtalyan hakem Simone Sozza'nın iki kırmızı kartı es geçtiğini dile getiren Jose Mourinho, "Maçta iki tane hatalı kırmızı kart var. Kumbedi'nin Szymanski'ye yaptığı hareket net bir kırmızı kart. Hakem yanlış bir karar verdi ve VAR da onu uyarmadı. Daha sonra Niakhate'ye hatalı bir kırmızı kart verdi ama VAR bu kez doğru karar vererek kararı düzeltti. Sonra aynı Kumbedi, hızlı hücumda Szymanski'yi boğazından tutarak yere düşürdü ama yine sarı kart görmedi ve oyundan atılmadı. Maç hakkında hakemi ve VAR'ı konuşmadan yorum yapmak mümkün değil. Hakemin maça büyük bir etkisi oldu ve 11'e 11 oynarken zor bir maç oldu. VAR, hakeme yardım etmek için oradadır. Hakemin hatasını kabul edebilirim ama VAR hata yapmamalı. Kumbedi, ikinci yarıda UFC dövüşçüleri gibi Szymanski'yi yere düşürdü. 9 puan yeterli olacak mı? Biz oraya galibiyet için gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"BERABERLİK YETERLİ OLACAKTIR"

Beraberliğin yeterli olduğunu vurgulayan Mourinho, "Çok yetenekli oyuncuları var hücumda. Savunmada genç oyuncumuz oynadı, Maximin 3 haftadır idman yapamıyordu. Bir sonraki maçta tur atlamak için beraberlik yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bright ve Amrabat'ı kaybettik ama önümüzdeki maçta tur atlamak için savaşmak zorundayız." sözlerini sarf etti.

"BENİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL"

Bugün gösterdiği performans alkışları toplayan genç oyuncu Yusuf Akçiçek'e ayrı bir parantez açan Portekizli teknik adma, "Yusuf Akçiçek benim için sürpriz değil. 18 yaşında olmasına rağmen çok profesyonel. İdmana ilk gelenlerden ve son ayrılanlardan oluyor. Onu sol bek oynatarak aslanların arasına istemedim. Sol kanatta zavallı Seba'nın biraz özverili oynaması gerekti ve takıma çok yardımcı oldu. Yusuf, harika bir potansiyeli olan bir oyuncu." dedi.

"O MAÇLARDA ANLAYAMADIĞIM ŞEYLER YAŞANDI"

Jose Mourinho gelen "Geçmişte Avrupa'da büyük geceler yaşadınız. Bu turu geçerseniz burada da aynısının yaşanacağına inanıyor musunuz?" sorusuna ise "Turun ardından elimizde farklı bir takım olacak. Skriniar, Carlos, Kostic'in bu takımda olduğunu düşünün. 9 puan yeter mi bilmiyorum ama 10-12 puan yeterli olacaktır. Roma'dayken yaşadığım Budapeşte'deki finalde aldığım cezadan sonra her şey değişti. Buradaki Lille, MANU ve Lyon maçlarında anlayamadığım şeyler yaşandı. Midtylland maçında sağ bekimiz, sol bekimiz yok. Orta sahada eksiğiz ama sahada oynayan 11 tane savaşan oyuncumuz olacak." yanıtını verdi.