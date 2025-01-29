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Jose Mourinho eline neşteri aldı bırakmıyor! Fenerbahçe'de altıncı ayrılık yaşandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.01.2025 10:06
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Fenerbahçe'de yaprak dökümü devam ediyor. Jose Mourinho'nun belirlediği isimler üstünden devam eden sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda takımda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmaya devam ediyor.

Jose Mourinho eline neşteri aldı bırakmıyor! Fenerbahçe'de altıncı ayrılık yaşandı
Bartuğ Elmaz

Bartuğ Elmaz

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de kış transfer döneminin 6 ayrılığı yaşanıyor. Jose Mourinho'nun şampiyonluk yolunda kadroyu rahatlatmak için yaptığı çalışmalar devam ediyor.

5 AYRILIK YAŞANMIŞTI

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Emir Ortakaya'yı Beerschot'a, Samet Akaydin'i Çaykur Rizespor'a, Marius Tresor Doh'u Fatih Karagümrük'e gönderen Fenerbahçe frene basmamıştı. Bu isimlerin devamında kiralıktan takıma dönen Lincoln Hull City'ye, Yiğit Fidan ise İstanbulspor'a gönderilmişti. Takımdaki oyuncu çokluğunu azaltmak isteyen Mourinho, bir ismin daha biletini kesti.

KİRALIK OLARAK GİDİYOR

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Fenerbahçe'de 6. ayrılık Bartuğ Elmaz ile yaşanıyor. Geleceğe yatırım olarak transfer edilen fakat beklentilerin altında kalan Bartuğ, Maribor'a kiralandı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki ayrılıkları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mourinho'nun kararlarına tam destek veriyorum.
Biraz daha dikkatli olunmalıydı.
Ayrılıklar erken oldu, daha fazla süre tanınmalıydı.
Bu ayrılıklar takımın geleceği için faydalı olabilir.

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