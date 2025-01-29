Jose Mourinho eline neşteri aldı bırakmıyor! Fenerbahçe'de altıncı ayrılık yaşandı

Fenerbahçe'de kış transfer döneminin 6 ayrılığı yaşanıyor. Jose Mourinho'nun şampiyonluk yolunda kadroyu rahatlatmak için yaptığı çalışmalar devam ediyor.

5 AYRILIK YAŞANMIŞTI

Emir Ortakaya'yı Beerschot'a, Samet Akaydin'i Çaykur Rizespor'a, Marius Tresor Doh'u Fatih Karagümrük'e gönderen Fenerbahçe frene basmamıştı. Bu isimlerin devamında kiralıktan takıma dönen Lincoln Hull City'ye, Yiğit Fidan ise İstanbulspor'a gönderilmişti. Takımdaki oyuncu çokluğunu azaltmak isteyen Mourinho, bir ismin daha biletini kesti.

KİRALIK OLARAK GİDİYOR

Fenerbahçe'de 6. ayrılık Bartuğ Elmaz ile yaşanıyor. Geleceğe yatırım olarak transfer edilen fakat beklentilerin altında kalan Bartuğ, Maribor'a kiralandı.