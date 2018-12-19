Jose Mourinho eski günlerini arıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, bu sezon da şampiyonluktan uzak bir görüntü sergilerken, fatura uzun süredir takımdaki geleceği tartışılan teknik direktör Jose Mourinho'ya kesildi. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Chelsea, Real Madrid ve Inter'de elde ettiği kupa zaferlerinin ardından Alex Ferguson sonrası çöküşü durdurması için Manchester United'ın başına getirilen Portekizli teknik adam, geride kalan üç sezonda beklentileri karşılayamadı.

Mourinho ile bu sezon 17 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Manchester temsilcisi, 26 puanla 6. sırada yer alıyor. Lider Liverpool'un 19 puan gerisine düşen Manchester United, 2013 yılından bu yana devam eden şampiyonluk özlemine bu sezon da son vermekten uzak bir görüntü sergiliyor. 1989-90 sezonundan bu yana ilk kez 17. haftayı sıfır gol averajıyla geçen Mourinho yönetimindeki Manchester United, son 28 yılın en kötü sezon başlangıcına imza attı.

Kalesini gole kapatamadı

Savunma ağırlıklı taktikleriyle zaman zaman meslektaşlarının tepkisini çeken Jose Mourinho, bu sezon rakiplerini durdurmakta yetersiz kaldı. Premier Lig'i geçen sezon Manchester City'nin ardından ikinci sırada tamamlayan Manchester United, 38 maçta kalesinde 28 gol görürken, bu sezon ise 17 haftada 29 gole engel olamadı. Manchester ekibi bu sezon sadece 0-0 sona eren Crystal Palace ve 2-0 kazandıkları Burnley maçlarında gol yemedi.