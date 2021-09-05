Jose Mourinho, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fatih Terim'in doğum gününü görüntülü arama ile kutladı. Sarı-kırmızılı kulüp bu anları sosyal medyadan paylaştı.

Mourinho, "Sevgili dostum Fatih, tebrikler! O muhteşem ailenle doğum gününün keyfini çıkar. Senin 48. yaş gününü mutlu bir şekilde kutlayabilmek harika. 48 diyorum çünkü senin 68 olduğuna kimse inanmaz." ifadelerini kullandı.

José Mourinho: Sevgili dostum Fatih...



???? 4 dakika 43 saniyelik bu özel videonun tamamı Galatasaray Mobil Uygulamada ???? https://t.co/G7u4shuafC pic.twitter.com/sqAT90Rkfy — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 5, 2021



