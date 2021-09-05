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Jose Mourinho, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı

05.09.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.

Jose Mourinho, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fatih Terim'in doğum gününü görüntülü arama ile kutladı. Sarı-kırmızılı kulüp bu anları sosyal medyadan paylaştı.

Mourinho, "Sevgili dostum Fatih, tebrikler! O muhteşem ailenle doğum gününün keyfini çıkar. Senin 48. yaş gününü mutlu bir şekilde kutlayabilmek harika. 48 diyorum çünkü senin 68 olduğuna kimse inanmaz." ifadelerini kullandı.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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