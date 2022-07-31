Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin transferine engel oldu! Andrea Belotti imzalıyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e yenilerek organizasyona veda eden Fenerbahçe'de hücum hattında yaşanan gol problemi, taraftarların tepkisini çekmişti. Hatta teknik direktör Jorge Jesus, ilk maçın ardından "Hücum hattında kalite eksikliği yaşadık" ifadelerini kullanmıştı.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

Fenerbahçe'nin santrfor transferi için daha önce görüşmelerde bulunduğu ve belli bir aşamaya kadar geldiği Andrea Belotti'nin geleceği merak ediliyordu.

BELOTTI'DE SICAK GELİŞME

Sarı - lacivertli taraftarların da kadroda görmek istediği İtalyan golcü için sıcak bir gelişme yaşandı.

JOSE MOURINHO DEVREYE GİRDİ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, devreye girerek oyuncuyla görüşme yaptı ve Belotti'yi transfer için ikna etti.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Bu gelişmenin ardından Roma, Andrea Belotti ile prensip anlaşmasına vardı.

Profesyonel kariyerinde 390 resmi maça çıkan Belotti, 158 gol - 35 asistlik bir performans sergiledi.



