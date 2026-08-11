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Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yakasını bırakmıyor! Kötü haber geldi

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Brezilyalı genç yıldız Endrick için Real Madrid son sözünü söyledi. İspanyol devi; Jose Mourinho ve Florentino Pérez'in ortak kararıyla oyuncunun kiralık gönderilmesini tamamen rafa kaldırdı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yakasını bırakmıyor! Kötü haber geldi
Emre Şen
Endrick

Endrick

BRE Brezilya
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
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Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, hücum hattı için gündeme gelen Endrick transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin yanı sıra Roma ve Aston Villa'nın da peşinde olduğu Brezilyalı genç yetenek için Real Madrid kulübü nihai kararını verdi.

CİHAN KAMER MADRİD'E GİTMİŞTİ

Jose Mourinho, Fenerbahçe nin yakasını bırakmıyor! Kötü haber geldi 1

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Brezilyalı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak adına resmi girişimlerde bulunmuştu. Fenerbahçe adına yönetici Cihan Kamer'in geçtiğimiz hafta Madrid'e giderek Real Madrid yetkilileriyle masaya oturduğu ve kiralama şartlarını görüştüğü aktarılmıştı.

KİRALIK TRANSFER İHTİMALİ RAFA KALKTI

Jose Mourinho, Fenerbahçe nin yakasını bırakmıyor! Kötü haber geldi 2

Ancak İspanyol basınında yer alan son haberlere göre Eflatun-beyazlılar, genç yetenek için gelen tüm kiralama tekliflerine kapıyı kapattı. Madrid yönetiminin, Endrick'i yeni sezonda kadroda tutma kararı aldığı ve oyuncunun kiralık gönderilmesi ihtimalini tamamen rafa kaldırdığı belirtildi.

MOURINHO VE PÉREZ'DEN ENDRICK'E TAM GÜVEN

Jose Mourinho, Fenerbahçe nin yakasını bırakmıyor! Kötü haber geldi 3

Real Madrid'in bu kararında teknik direktör Jose Mourinho'nun oyuncuya duyduğu güven belirleyici oldu. Portekizli çalıştırıcının, Endrick'in takım içerisinde önemli bir rol üstlenebileceğine inandığı ve sezon boyunca kendisine ciddi süreler vermeyi planladığı kaydedildi.

Kulüp başkanı Florentino Pérez'in de genç oyuncunun gelişimini kulüpte sürdürmesi yönündeki görüşü desteklediği öğrenildi. Real Madrid'in planlarından memnun olan Endrick'in de takımda kalmaya sıcak bakmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin kiralama girişimi sonuçsuz kalmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe real madrid
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