Jose Mourinho Fenerbahçe'yi bin pişman etti... Ali Koç yeniden o ismi istiyor! İşte yeni hoca

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi birçok belirsizlik yaşanırken, bunların başında teknik direktör konusu geliyor. Takımın başına büyük umutlarla getirilen ancak beklentilerin altında kalan Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan Ali Koç, tazminat konusunda anlaşma sağlanırsa Portekizli hoca ile yolları ayırmayı planlıyor.

Geçen sezonun kaybedilmesinden dolayı Mourinho’yu sorumlu gören yönetim, yeni sezonda da Portekizli çalıştırıcıdan ümitli değil.

SÜRPRİZ İSİM GÜNDEMDE

Teknik direktör konusunda Sarı-Lacivertliler'in bazı isimlerle temasa geçerken çok sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

'İSMAİL KARTAL DÖNEBİLİR'

Milliyet'in haberine göre; Mourinho öncesi performansıyla beğeni toplayan İsmail Kartal şu andaki en güçlü aday.

Her göreve geldiğinde oynattığı oyunla fark yaratan tecrübeli çalıştırıcı, şu andaki en önemli alternatif olarak görülürken kulübü ve ligi çok iyi tanıması gibi etkenler sebebiyle zaman kaybı yaşanmayacağı düşünülüyor.

INTER'I YALANLADI

Jose Mourinho için Inter teknik direktörlüğü yolundaki söylentiler, birinci ağızdan yalanlandı.

İtalyan basına bir açıklama yapan Portekizli çalıştırıcı, “Inter’in beni aradığı yönündeki haberler doğru değil, büyük bir yalan... Hiçbir temas olmadı” ifadelerini kullandı.