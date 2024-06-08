Jose Mourinho, Fenerbahçe yönetiminden 50 milyon euro'luk golcüyü istedi! ''Siz parada anlaşın, ben ikna ederim''

Mourinho Fenerbahçe'de çıtayı yükseltti. PSG'nin 50 milyon euro değerindeki golcü oyuncusu Ramos'u kiralamak isteyen Mourinho, Ali Koç ve yönetiminden onayı aldı.

"SİZ PARADA ANLAŞIN YETER"

Gonçalo Ramos'u ikna etmeyi kendisine bıraktıran Mourinho, Fenerbahçe yönetimine maddi kısımların halledilmesi için rapor sundu. Oyuncuyu ikna edeceğinin sözünü veren Mourinho, Gonçalo Ramos'u Fenerbahçe'de görmek istiyor. Portekiz vatandaşı olan Gonçalo Ramos'u küçüklüğünden beri tanıyan Mourinho'nun bu transferde etkili rol oynayacağı ifade ediliyor.

50 MİLYON EURO DEĞERİ VAR

Bu yılın başında Benfica'dan PSG'ye 65 milyon euro bedelle transfer olan Gonçalo Ramos'un güncel piyasa değeri 50 milyon euro civarında...





