Jose Mourinho, Galatasaray'dan Marcao'yu istiyor

Süper Lig'de 9 maç sonunda topladığı 17 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray'dan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın Brezilyalı savunmacısı Marcao için yeni bir teklif gelebilir. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Marcao'yu Serie A devi istiyor.

1996 doğumlu Brezilyalı savunmacı, 2019 yılında Chaves'ten transfer edilmişti. 4 milyon Euro ödenen Marcao, sarı kırmızılıların en kilit futbolcuları arasında...

MARCAO'YA TEKLİFLER GELİYOR

Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Marcao'ya saldıran ve TFF tarafından 8 maçla cezalandırılan Marcao'ya teklifler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ın Marcao'ya teklif yapacağı iddia edilse de Brezilyalı oyuncu bu iddiaları reddetmişti.

MOURINHO SOL AYAKLI STOPER ARIYOR!

Dünyanın en önemli teknik direktörleri arasında yer alan Jose Mourinho, takımına sol ayaklı bir stoper arıyor.Kadrosunda Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Marash Kumbulla, Smalling, Fazio gibi stoperler bulunan Roma, şampiyonluk yarışında kendilerini ileriye taşıyacak bir futbolcu arıyor. İtalya'da 8 maç sonunda topladığı 15 puanla dördüncü sırada yer alan Roma, savunma konusunda zaafiyet yaşıyor.

ROMA'NIN TEKLİFİ 8 MİLYON EURO

İtalyan medyasında çıkan habere göre Roma, Marcao için 8 milyon Euro teklif edecek. Galatasaray ile sözleşmesini yeni uzatan Marcao'nun bu teklife ne yanıt vereceği, Galatasaray'ın 8 milyon €'yu kabul edip etmeyeceği ise henüz belli değil.



