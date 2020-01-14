Jose Mourinho, Gedson Fernandes'i transfer ediyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Benfica forması giyen Gedson Fernandes için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağladı.
İngiliz basınında çıkan habere göre, Benfica'dan 1.5 yıllık satın alma opsiyonu ile kiralanacak Fernandes'in satın alma opsiyonu ise 65 milyon Euro. İmzaların resmen atılmasıyla birlikte Jose Mourinho, Tottenham' ilk transferini gerçekleştirmiş olacak.
Premier Lig ekiplerinden West Ham ve Chelsea'de Portekizli orta sahayı istiyordu ama oyuncunun Jose Mourinho ile çalışma ısrarı etkili oldu ve Tottenham'la anlaşıldı. 21 yaşındaki Fernandes bu sezon çıktığı 13 maçta 1 asist yapmayı başardı.
(SPORX)
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