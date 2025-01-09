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Jose Mourinho için ayrılık iddiası! İngiltere basını takım ismi vererek duyurdu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.01.2025 12:14
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için ayrılık iddiası gündeme geldi. İngiliz ekibi Everton'ın yeni sahibinin takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek istediği ifade ediliyor. İşte detaylar...

Jose Mourinho için ayrılık iddiası! İngiltere basını takım ismi vererek duyurdu

Jose Mourinho'nun yeniden İngiltere Premier Lig'e döneceği iddia edildi. Everton'ın yeni sahibinin Portekizli çalıştırıcıyı istediği aktarıldı.

YOLLAR AYRILACAK

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Everton'ın yeni sahibi Friedkin Group, teknik direktör Sean Dyche ile kesin olarak yollar ayrılacak.

ADAYLARDAN BİRİ MOURINHO

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Everton'ın yeni sahibi Friedkin Group'un yeni teknik direktör adayları arasında Jose Mourinho da var. Fenerbahçe'ye tazminat ödemeye hazır olduğu ifade edilen Everton'ın önümüzdeki günlerde harekete geçebileceği yazıldı. (The Sun)

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
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