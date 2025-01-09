Jose Mourinho için ayrılık iddiası! İngiltere basını takım ismi vererek duyurdu

Jose Mourinho'nun yeniden İngiltere Premier Lig'e döneceği iddia edildi. Everton'ın yeni sahibinin Portekizli çalıştırıcıyı istediği aktarıldı.

YOLLAR AYRILACAK

Everton'ın yeni sahibi Friedkin Group, teknik direktör Sean Dyche ile kesin olarak yollar ayrılacak.

ADAYLARDAN BİRİ MOURINHO

Everton'ın yeni sahibi Friedkin Group'un yeni teknik direktör adayları arasında Jose Mourinho da var. Fenerbahçe'ye tazminat ödemeye hazır olduğu ifade edilen Everton'ın önümüzdeki günlerde harekete geçebileceği yazıldı. (The Sun)