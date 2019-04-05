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Jose Mourinho için flaş Roma iddiası

İTALYA HABERLERİ  | 05.04.2019 08:26 | Son Güncelleme

Serie A ekiplerinden Roma'nın gelecek sezon için Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına geçireceği iddia edildi.

İtalyan kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenmenin ardından teknik direktör Eusebio Di Francesco'dan sonra sportif direktör Ramon Rodriguez Verdejo Monchi'yi de görevden almıştı.

İtalya'ya geri dönüyor

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de forma giydiği Çizme ekibinin yeni patronu Fulham'da görevine son verilen Claudio Ranieri olmuştu.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de forma giydiği Çizme ekibinin yeni patronu Fulham'da görevine son verilen Claudio Ranieri olmuştu.

En son Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı çalıştıran Mourinho'nun aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verilmişti.

En son Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı çalıştıran Mourinho'nun aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verilmişti.

Deneyimli hoca için İtalyan medyasında flaş bir iddia atıldı.

Deneyimli hoca için İtalyan medyasında flaş bir iddia atıldı.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Roma yönetimi, Mourinho'yu takımın başına geçirmek istiyor. Portekizli teknik adam ile ilk temasların da kurulduğu belirtildi.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Roma yönetimi, Mourinho'yu takımın başına geçirmek istiyor. Portekizli teknik adam ile ilk temasların da kurulduğu belirtildi.

Ayrıca haberde; Mourinho'nun Serie A'ya dönme kararı alması halinde ilk tercihinin Inter ile anlaşmak olduğu bilgisi verildi.

Ayrıca haberde; Mourinho'nun Serie A'ya dönme kararı alması halinde ilk tercihinin Inter ile anlaşmak olduğu bilgisi verildi.

Inter'de ise başkan yardımcısı Javier Zanetti'ye rağmen CEO Beppe Marotta'nın Antonio Conte ile daha çok çalışmak istediği kaydedildi.

Inter'de ise başkan yardımcısı Javier Zanetti'ye rağmen CEO Beppe Marotta'nın Antonio Conte ile daha çok çalışmak istediği kaydedildi.
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Anahtar Kelimeler:
İtalya serie a jose mourinho roma

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