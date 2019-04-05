Jose Mourinho için flaş Roma iddiası

İtalyan kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenmenin ardından teknik direktör Eusebio Di Francesco'dan sonra sportif direktör Ramon Rodriguez Verdejo Monchi'yi de görevden almıştı.
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