Jose Mourinho için flaş Roma iddiası

İtalyan kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenmenin ardından teknik direktör Eusebio Di Francesco'dan sonra sportif direktör Ramon Rodriguez Verdejo Monchi'yi de görevden almıştı.

İtalya'ya geri dönüyor

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de forma giydiği Çizme ekibinin yeni patronu Fulham'da görevine son verilen Claudio Ranieri olmuştu.

En son Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı çalıştıran Mourinho'nun aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verilmişti.

Deneyimli hoca için İtalyan medyasında flaş bir iddia atıldı.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Roma yönetimi, Mourinho'yu takımın başına geçirmek istiyor. Portekizli teknik adam ile ilk temasların da kurulduğu belirtildi.

Ayrıca haberde; Mourinho'nun Serie A'ya dönme kararı alması halinde ilk tercihinin Inter ile anlaşmak olduğu bilgisi verildi.