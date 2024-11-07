SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jose Mourinho için İngiliz efsaneden şoke eden iddia: Premier Lig'de görmek sürpriz olmaz!

Jose Mourinho için İngiliz efsaneden şoke eden iddia: Premier Lig'de görmek sürpriz olmaz!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.11.2024 18:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz futbolunun ve Newcastle United'ın efsane isimlerinden Alan Shearer'dan çarpıcı bir iddia geldi. Shearer, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Premier Lig'e geri dönmesinin kendisini şaşırtmayacağını dile getirerek, herhangi bir İngiliz kulübünün Portekizli teknik adamla ilgilenebileceğini ifade etti. Mourinho'nun adı son dönemde Everton ile anılmıştı. İşte detaylar...

Jose Mourinho için İngiliz efsaneden şoke eden iddia: Premier Lig'de görmek sürpriz olmaz!

Efsane futbolcu Alan Shearer, ismi son dönemde özellikle Everton ile anılan Jose Mourinho için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Shearer, Portekizli teknik adamı Premier Lig'de görmenin sürpriz olmayacağını ifade etti.

''GERİ DÖNMESİ ŞAŞIRTMAZ''

42f4c155-f144-46c6-95e9-7d0a6cc05998

İşte Alan Shearer'ın açıklamaları;

Newcastle United ve İngiltere Milli Takımı'yla yaptıklarıyla efsaneleşen Alan Shearer, ''Jose Mourinho son zamanlarda medyada çok sık haber oldu. Mourinho ile ilgili yapacağınız tek şey onu ve kariyerini hafife almaktır. Kupa kazandığı için veya hafta sonunda söylediği, ''Kimse Türkiye Ligi'ni izlemiyor'' açıklamasında olduğu gibi acımasızca dürsüt olduğu için manşetler yaratıyor. Reytingi yüksek ve bence arka planda her zaman iletmeye çalıştığı bir mesaj var. Bu yüzden Premier Lig'e geri dönmek istemesi beni şaşırtmaz'' ifadelerini kullandı.

''12 AY İÇİNDE ONU TEKRAR PREMIER LİG'DE GÖRÜRSEK''

Screenshot_1

Sözlerine devam eden İngiliz efsane, ''Kariyerine bakılınca Premier Lig'deki herhangi bir kulüp onunla her zaman ilgilenecektir. Ancak futbolda her şeyi olduğu gibi anlatmaktan korkmuyor. Yani her şeyi olduğu anlatacak ve kaos yaratmaktan çekinmeyecek. Önümüzdeki 12 ay içerisinde onu tekrar Premier Lig'de görürsek hiç şaşırmam.'' sözlerini sarf ederek açıklamalarını sonlandırdı.

EVERTON İDDİASI

12-Manchester United

İngiliz medyası, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de yaşadığı puan kayıplarının ardından Jose Mourinho'yu yeni sezonda Everton'ın başında görmek istediğine dair haberleri öne sürmüştü.

JOSE MOURINHO NE DEMİŞTİ?

11-Manchester United

Çıkan haberlerin ardından Sky Sports'a açıklama yapan Portekizli çalıştırıcı, ''Avrupa'da olmayacağım konusunda şaka yaptım. Sadece küme düşmemeye oynayan bir takımı çalıştırmayacağım. Asla yapmam. Avrupa kupalarında oynayabildiğim mutlu bir dönemdeyim. Kümede kalmaya çalışan bir takımda olmam çok zor. Kupalar kazanmak daha farklı bir olay. Duygusal olarak bu çok zorlayıcı.

Mourinho ayrıca, ''İngiltere'de çalışmayı çok seviyorum. Londra benim evim. Premier Lig'e mutlaka bir gün geri döneceğim. Beni yanlış anlamayın. Bunu çok açık bir şekilde söyleyeyim, bu sezon ve gelecek sezon kimse beni Fenerbahçe'de alamaz.'' demişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
'Beni burada asın' Narin Güran davasında söz anne Yüksel Güran'da: 'Yemin ederim, gözüm kör olsun...'

'Beni burada asın' Narin Güran davasında söz anne Yüksel Güran'da: 'Yemin ederim, gözüm kör olsun...'

Asgari ücret için 'sürpriz olabilir' çıkışı! O rakam Erdoğan'ın masasına geldi

Asgari ücret için 'sürpriz olabilir' çıkışı! O rakam Erdoğan'ın masasına geldi

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli olmak üzere! Sezon sonunda ezeli rakibe imzayı atıyor...

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli olmak üzere! Sezon sonunda ezeli rakibe imzayı atıyor...

Ortalık ayağa kalkacak! Galatasaray'dan tıpkı Osimhen transferi gibi bir hamle geliyor!

Ortalık ayağa kalkacak! Galatasaray'dan tıpkı Osimhen transferi gibi bir hamle geliyor!

Futbol terörü tam gaz devam ediyor! Hakemin burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar

Futbol terörü tam gaz devam ediyor! Hakemin burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar

Samsunspor hocası Thomas Reis'e skandal soru! ''Galatasaray'ı yenerseniz başkanla aranız açılacak mı?"

Samsunspor hocası Thomas Reis'e skandal soru! ''Galatasaray'ı yenerseniz başkanla aranız açılacak mı?"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.