Jose Mourinho için İngiliz efsaneden şoke eden iddia: Premier Lig'de görmek sürpriz olmaz!

Efsane futbolcu Alan Shearer, ismi son dönemde özellikle Everton ile anılan Jose Mourinho için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Shearer, Portekizli teknik adamı Premier Lig'de görmenin sürpriz olmayacağını ifade etti.

''GERİ DÖNMESİ ŞAŞIRTMAZ''

İşte Alan Shearer'ın açıklamaları;

Newcastle United ve İngiltere Milli Takımı'yla yaptıklarıyla efsaneleşen Alan Shearer, ''Jose Mourinho son zamanlarda medyada çok sık haber oldu. Mourinho ile ilgili yapacağınız tek şey onu ve kariyerini hafife almaktır. Kupa kazandığı için veya hafta sonunda söylediği, ''Kimse Türkiye Ligi'ni izlemiyor'' açıklamasında olduğu gibi acımasızca dürsüt olduğu için manşetler yaratıyor. Reytingi yüksek ve bence arka planda her zaman iletmeye çalıştığı bir mesaj var. Bu yüzden Premier Lig'e geri dönmek istemesi beni şaşırtmaz'' ifadelerini kullandı.

''12 AY İÇİNDE ONU TEKRAR PREMIER LİG'DE GÖRÜRSEK''

Sözlerine devam eden İngiliz efsane, ''Kariyerine bakılınca Premier Lig'deki herhangi bir kulüp onunla her zaman ilgilenecektir. Ancak futbolda her şeyi olduğu gibi anlatmaktan korkmuyor. Yani her şeyi olduğu anlatacak ve kaos yaratmaktan çekinmeyecek. Önümüzdeki 12 ay içerisinde onu tekrar Premier Lig'de görürsek hiç şaşırmam.'' sözlerini sarf ederek açıklamalarını sonlandırdı.

EVERTON İDDİASI

İngiliz medyası, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de yaşadığı puan kayıplarının ardından Jose Mourinho'yu yeni sezonda Everton'ın başında görmek istediğine dair haberleri öne sürmüştü.

JOSE MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Çıkan haberlerin ardından Sky Sports'a açıklama yapan Portekizli çalıştırıcı, ''Avrupa'da olmayacağım konusunda şaka yaptım. Sadece küme düşmemeye oynayan bir takımı çalıştırmayacağım. Asla yapmam. Avrupa kupalarında oynayabildiğim mutlu bir dönemdeyim. Kümede kalmaya çalışan bir takımda olmam çok zor. Kupalar kazanmak daha farklı bir olay. Duygusal olarak bu çok zorlayıcı.

Mourinho ayrıca, ''İngiltere'de çalışmayı çok seviyorum. Londra benim evim. Premier Lig'e mutlaka bir gün geri döneceğim. Beni yanlış anlamayın. Bunu çok açık bir şekilde söyleyeyim, bu sezon ve gelecek sezon kimse beni Fenerbahçe'de alamaz.'' demişti.