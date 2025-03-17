Jose Mourinho isyan etti! "Bize oynadıkları gibi Galatasaray'a oynamıyorlar" Maximin hakkında da şok sözler...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, matematiksel olarak şampiyonluk şanslarının devam ettiğini vurguladı. Samsun maçını kaybetmelerinin imkânsız olduğunu belirten ve rakibin kaleye şut atamadığının altını çizen Portekizli hoca, "Kalede ha ben olmuşum ha Livakovic, hiç fark etmezdi" dedi.

"GALATASARAY'A MOTİVE OLAMIYORLAR"

Galatasaray ile oluşan 9 puanlık farkı da değerlendiren Jose Mourinho, şu ifadeleri kullandı, "Şampiyonluk şansıyla ilgili yüzde veremem, bunu söyleyemem çünkü liderin puan kaybetmesi çok zor olacaktır. Özellikle sebebi şu, bazı takımlar, bize karşı oynadıkları maçlara kıyasla onlara karşı daha az motivasyonla oynuyorlar. Lig üçüncüsü takıma karşı oynadık ama sanki küme düşmemeye oynayan bir takıma karşı oynuyormuş gibiydik. Çok zor olacak ama matematiksel olarak hâlâ mümkün. Bir maçımız eksik. Bunu kazanırsak puan farkını düşürebiliriz. Matematiksel olarak mümkün olduğu müddetçe biz mümkün olduğunu düşünüyoruz" dedi.

MAXİMİN İÇİN ŞOK SÖZLER!

Maximin'i de eleştiren Mourinho, "Son 3 ayda 4 gün üst üste antrenman yaptığı bir dönem olmadı. Çalıştığı insanlar illegal şekilde sizlerle bazı dataları paylaştı. Bu yapılan manipülasyon. Maximin oynayacak durumda değil, oynayacak fitlikte değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa karın kası yapsın, istiyorsa photoshop yapsın ama maalesef kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı şekilde oynamadığınız zaman da oynamak için fit olmuyorsunuz" ifadelerini kullandı.