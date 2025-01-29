Jose Mourinho, Manchester United'a açtığı tek telefonla transferi bitirdi! Milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyor

Jose Mourinho bağlantılarını kullanarak Manchester United'ın yıldızını tek telefonla Fenerbahçe'ye getiriyor. Savunmaya takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, sol bek mevkisine aradığı oyuncuyu İngiltere'de buldu.

JOSE MOURINHO TEK TELEFONLA BİTİRDİ

Manchester United, 25 yaşındaki sol bek Tyrell Malacia'yı kiralık olarak göndermeyi düşünüyor. Bu haberi alan Jose Mourinho, Malacia'yı ücretsiz kiralamak için Manchester United'a telefon açtı. Olumlu geri dönüş alan Mourinho, durumu Fenerbahçe yönetimine bildirdi.

YÖNETİM ONAY VERİRSE GELECEK

Jose Mourinho'nun tek telefonla bitirdiği Tyrell Malacia, Fenerbahçe yönetiminin onay vermesi halinde gerçekleşecek. Transferlere devam edecek sarı-lacivertliler, orta saha ve kanat oyuncusu da bakıyor.