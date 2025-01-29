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Jose Mourinho, Manchester United'a açtığı tek telefonla transferi bitirdi! Milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.01.2025 11:17
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediliyor. Savunmaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, gözünü Manchester United'ın oyuncusuna dikti. Jose Mourinho'nun Manchester United bağlantısını kullanan sarı-lacivertliler, Kırmızı Şeytanlar'dan Tyrell Malacia'nın da peşine düştü.

Jose Mourinho, Manchester United'a açtığı tek telefonla transferi bitirdi! Milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyor
Tyrell Malacia

Tyrell Malacia

HOL Hollanda
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Manchester United
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Jose Mourinho bağlantılarını kullanarak Manchester United'ın yıldızını tek telefonla Fenerbahçe'ye getiriyor. Savunmaya takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, sol bek mevkisine aradığı oyuncuyu İngiltere'de buldu.

JOSE MOURINHO TEK TELEFONLA BİTİRDİ

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Manchester United, 25 yaşındaki sol bek Tyrell Malacia'yı kiralık olarak göndermeyi düşünüyor. Bu haberi alan Jose Mourinho, Malacia'yı ücretsiz kiralamak için Manchester United'a telefon açtı. Olumlu geri dönüş alan Mourinho, durumu Fenerbahçe yönetimine bildirdi.

YÖNETİM ONAY VERİRSE GELECEK

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Jose Mourinho'nun tek telefonla bitirdiği Tyrell Malacia, Fenerbahçe yönetiminin onay vermesi halinde gerçekleşecek. Transferlere devam edecek sarı-lacivertliler, orta saha ve kanat oyuncusu da bakıyor.

Fenerbahçe, Tyrell Malacia Transferine Onay Vermeli mi?

Evet, kesinlikle onay vermeli.
Hayır, başka bir oyuncu tercih edilmeli.
Bekleyip görmek en iyisi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Transfer şampiyonu olabilirsiniz sorun yok mayıslar bizimdir.
boşuna transfer yapmayın. Sorun Ali, Acun, Mıurinho da.
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