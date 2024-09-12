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Jose Mourinho'nun adı yetti! Fenerbahçe, Medina transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.09.2024 07:59
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Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmaya uğraştığı Cristian Medina transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Birçok dünya devinin peşinden koştuğu Medina, sarı-lacivertlilere transfer olabilmek için son Almanya şampiyonu Leverkusen'in teklifini reddetti.

Jose Mourinho'nun adı yetti! Fenerbahçe, Medina transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın...

Cristian Medina, Ocak ayında Fenerbahçe forması giyecek. Leverkusen'in yaptığı 20 milyon Euro'luk teklifi kabul eden Boca Juniors, Medina'dan gelen cevapla yıkıldı.

"GİTMEK İSTEMİYORUM"

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Boca Juniors standartları için servet denebilecek bir bonservisi, Leverkusen'i reddederek suya düşüren Medina'nın hayali Fenerbahçe'de oynayabilmek. Arjantin basınında çıkan habere göre Medina, Mourinho ismi nedeniyle Fenerbahçe'yi istiyor.

"OCAK AYINDA GELİYORUM"

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Fenerbahçe'nin kendisini istemesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Medina, Mourinho ile oyun aklının çok gelişeceğine inandığı için sarı-lacivertlilerin teklifini kabul ettiği aktarıldı. Fenerbahçe, Boca'ya 17.5 milyon Euro önermiş ve beklemeye geçmişti. Büyük bir aksilik olmaması durumunda Medina, Ocak ayında çubuklu formayı giyecek.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe mourinho
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