Jose Mourinho'nun ağır mağlubiyeti, Avrupa basınında alay konusu oldu!

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Mourinho'nun derbiyi net bir şekilde kaybetmesi Avrupa basınında gündem konusu oldu.

"MOURINHO İLE ALAY ETTİLER"

Daily Mail: "Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenilmesinin ardından basın toplantısına katılmayı reddeden Jose Mourinho, 'Ağlayan Adam' olarak alay konusu oldu. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si bu sezon ilk kez Süper Lig'de mağlup olurken, eski Chelsea teknik direktörü bu sonucu hiç de iyi karşılamadı. Mourinho, maçın bitiş düdüğünün ardından fazla oyalanmak istemediğini belirterek, maç sonrası düzenlenen basın toplantısına katılmadan Şükrü Saracoğlu Stadı'ndan ayrılma kararı aldı. Galatasaray'ın paylaşımında, kapağında Mourinho'nun üzgün göründüğü bir fotoğrafın yer aldığı, 'Ağlayan Biri' başlıklı bir kitabın photoshoplanmış görüntüsü yer aldı."

"OSIMHEN VE MERTENS KAZANDI"

Corriere Dello Sport: "Mourinho'ya Dzeko yetmedi: Osimhen ve Mertens kazandı. Okan Buruk'un takımı birinciliğini pekiştirerek puan farkını 5'e yükseltti."

"KABUS DOLU BİR GECE"

AS: "Icardi ve Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti. Portekizlinin ligdeki ilk yenilgisi İstanbul derbisinde oldu. Galatasaray zafere imza attı. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'nin son Türkiye şampiyonu Galatasaray'a 1-3'lük ağır yenilgisi nedeniyle İstanbul'un Asya yakası kabus dolu bir gece yaşadı."