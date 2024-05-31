Jose Mourinho'nun ardından Fenerbahçe'den Anderson Talisca hamlesi!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho sevinci yaşanırken bir yandan da transfer çalışmaları yürütülüyor. Ali Koç'un önümüzdeki sezonu kesin olarak şampiyon olarak tamamlamak istediği öğrenilirken transfer hamleleri başladı.

BEŞİKTAŞ'IN ELİNDEN KAPACAK

Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Talisca için Al Nassr ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi kesenin ağzını açtı. Suudi Arabistan temsilcisine istenilen bonservisi verebileceğini ifade eden sarı-lacivertliler Talisca'yı da ikna etti.

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Özellikle Jose Mourinho hamlesinin ardından Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakan Talisca'nın önümüzdeki günlerde imza için İstanbul'a gelebileceği aktarıldı.





