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Jose Mourinho'nun ardından Fenerbahçe'den Anderson Talisca hamlesi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.05.2024 13:26
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile anlaşılmasının ardından transfer çalışmalarına da hız verildi. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

Jose Mourinho'nun ardından Fenerbahçe'den Anderson Talisca hamlesi!
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho sevinci yaşanırken bir yandan da transfer çalışmaları yürütülüyor. Ali Koç'un önümüzdeki sezonu kesin olarak şampiyon olarak tamamlamak istediği öğrenilirken transfer hamleleri başladı.

BEŞİKTAŞ'IN ELİNDEN KAPACAK

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Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Talisca için Al Nassr ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi kesenin ağzını açtı. Suudi Arabistan temsilcisine istenilen bonservisi verebileceğini ifade eden sarı-lacivertliler Talisca'yı da ikna etti.

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

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Özellikle Jose Mourinho hamlesinin ardından Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakan Talisca'nın önümüzdeki günlerde imza için İstanbul'a gelebileceği aktarıldı.

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Anderson Talisca fenerbahçe
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