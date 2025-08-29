SPOR

Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe'den ayrıldığını işte böyle öğrendi...

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho'nun bu haberi antrenman esnasında aldığı ortaya çıktı. Sabahın erken saatlerinde antrenman için Samandıra'ya gelen Jose Mourinho, ayrılık haberini aldıktan sonra tesisleri terk etti.

Emre Şen

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılık haberini antrenman esnasında aldığı öğrenildi.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE TESİSLERE GİTTİ

Jose Mourinho nun dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe den ayrıldığını işte böyle öğrendi... 1

Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanı için günün erken saatlerinde Beşiktaş'ta kaldığı otelden Samandıra'daki tesislere gitti. Antrenman için kıyafetlerini giyip zemine çıkan Jose Mourinho'nun saat 10.30 gibi fesih açıklamasının haberini aldığı öğrenildi.

TESİSLERİ TERK ETTİ

Jose Mourinho nun dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe den ayrıldığını işte böyle öğrendi... 2

Jose Mourinho, sarı lacivertli kulübün resmi açıklamasını kontrol ettikten sonra herhangi bir ifade kullanmadan ve donuk yüzle antrenman sahasını terk etti.

