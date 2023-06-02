Jose Mourinho'nun hareketi nelere vesile oldu! Roma taraftarı, İngiliz hakem Anthony Taylor ve ailesine saldırdı...

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybedince ortalık karıştı. Hakem Anthony Taylor'ın yönetiminden memnun olmayan Romalılar tepkisini devam ettiriyor. Maçın son düdüğünün ardından stattan bile zor ayrılan İngiliz hakeme saldırı düzenlendi.

OTOPARKTA HAKEMİ BEKLEMİŞTİ

Jose Mourinho, otoparkta maçın hakemi Anthony Taylor'ı beklemişti. Hakemden memnun olmayan Portekizli teknik adam, Anthony Taylor'a küfürler yağdırmıştı. Mourinho, İngiliz hakeme yönelik; "Lanet olası bir rezalet, bu tam bir rezalet. Tebrikler, seni rezil" ifadelerini kullanmıştı.

ŞİMDİ DE TARAFTARLARIN SALDIRISINA UĞRADI

Roma taraftarları, havaalanında Taylor ile birlikte ailesine saldırdı. Ellerine ne geçerse fırlatan gözü dönüş holiganlara güvenlik güçleri müdahale etti. Canını zor kurtaran İngiliz hakem, yaşanan bu olayın ardından dava açmaya hazırlanıyor.



