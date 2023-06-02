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Jose Mourinho'nun hareketi nelere vesile oldu! Roma taraftarı, İngiliz hakem Anthony Taylor ve ailesine saldırdı...

02.06.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi finalini yöneten hakem Anthony Taylor'a saldırı düzenlendi. Kupayı penaltılarda Sevilla'ya kaptıran Roma taraftarı, havaalanında Anthony Taylor'ın ailesini hedef aldı. Holiganların saldırısına uğrayan İngiliz hakem canını zor kurtardı.

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybedince ortalık karıştı. Hakem Anthony Taylor'ın yönetiminden memnun olmayan Romalılar tepkisini devam ettiriyor. Maçın son düdüğünün ardından stattan bile zor ayrılan İngiliz hakeme saldırı düzenlendi.

OTOPARKTA HAKEMİ BEKLEMİŞTİ

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Jose Mourinho, otoparkta maçın hakemi Anthony Taylor'ı beklemişti. Hakemden memnun olmayan Portekizli teknik adam, Anthony Taylor'a küfürler yağdırmıştı. Mourinho, İngiliz hakeme yönelik; "Lanet olası bir rezalet, bu tam bir rezalet. Tebrikler, seni rezil" ifadelerini kullanmıştı.

ŞİMDİ DE TARAFTARLARIN SALDIRISINA UĞRADI

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Roma taraftarları, havaalanında Taylor ile birlikte ailesine saldırdı. Ellerine ne geçerse fırlatan gözü dönüş holiganlara güvenlik güçleri müdahale etti. Canını zor kurtaran İngiliz hakem, yaşanan bu olayın ardından dava açmaya hazırlanıyor.


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