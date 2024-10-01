Jose Mourinho'nun övdüğü Türk hakem Mehmet Türkmen'den Portekizli çalıştırıcıya cevap!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Alanyaspor maçlarını yöneten genç hakem Mehmet Türkmen için kullandığı sözlere cevap geldi.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Jose Mourinho'nun "Hakem 30 yaşında, çok üst seviye. Gerçekten tebrik ederim" demişti. Mehmet Türkmen bu sözlerin ardından Beyaz TV'ye bağlanarak cevap verdi.

"ONDAN GÜZEL ŞEYLER DUYMAK HERKESİ MUTLU EDER"

Mehmet Türkmen, "Jose Mourinho dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri. Ondan güzel şeyler duymak herkesi mutlu eder. Sadece Mourinho'dan değil, Türk futbolunda birçok isimden duyduğum sözler beni çok mutlu ediyor. O 90 dakikayı, o insanlarla paylaşmak çok güzel. Hayranlıkla izlediğim futbolcular şimdi teknik direktör olarak görev yapıyor. Futbolu onlarla paylaşmak güzel, onların da benimle sahayı paylaşmasından mutlu olmaları beni keyiflendiriyor." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ VE DÜNYA KUPASI FİNALİ YÖNETMEYİ ÇOK İSTERİM"

Sözlerine devam eden Mehmet Türkmen, "Hakem olarak Türk hakemliğini, ailemi ve arkadaşlarımı dünya futbolunda temsil etmek istiyorum. Bunun için elimden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyorum. Özel fizyoterapistlerle, psikologlarla ve kondisyonerlerle çalışıyorum. Dünya futbolunda Türk hakemliğinin de yeri olsun istiyorum. Şampiyonlar Ligi finali ve Dünya Kupası finali yönetmeyi çok isterim." dedi.