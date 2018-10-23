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İşte Mourinho'nun yeni takımı!

İSPANYA HABERLERİ  | 23.10.2018 19:26 | Son Güncelleme

İspanyol basını, Manchester Unite teknik direktörü Jose Mourinho için flaş bir iddiada bulundu. Çıkan haberlerde Jose Mourinho'nun Manchester United'dan ayrılarak Real Madrid'in başına geçeceği iddia edildi.

İşte Mourinho'nun yeni takımı!

Manchester United'ın formsuz gidişatında en büyük aktör olarak görülen Jose Mourinho ile ilgili İspanyol medyasında flaş bir iddia ortaya atıldı.

El Pais'in haberine göre; Real Madridli yetkililer, Lopetegui'nin gönderilmesinin ardından Mourinho ile çalışmak istiyor. Hatta iddia o ki, kısa zaman içinde kendisi ile görüşme gerçekleştirilecek.

Haberin detaylarında aktarılan bilgiye göre Madridli yetkililer, Manchester United'ın son olarak oynadığı 2-2 berabere kaldığı Chelsea mücadelesi sonrası basına "Kontratımın sonuna dek burada kalmak istiyorum" diyen Mourinho'yu İspanya'ya getirmekte kararlı.

RAMOS, MARCELO VE CARVALHAL SORU İŞARETİ

Madrid kulislerinde dolaşan bu bilginin ardından Sergio Ramos, Marcelo ve Dani Carvalhal'ın bakış açılarının pek iyi olmadığı ve kendisi ile "Kırılgan bir ilişki"ye sahip oldukları aktarıldı. Ancak, İspanyol devinin yöneticileri bu durumu pek umursamıyor.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
real madrid jose mourinho Manchester United

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