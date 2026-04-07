Jose Mourinho, Portekiz'i de karıştırdı! Yine tazminat, yine para...

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Portekiz devi Jose Mourinho ile yolları ayırmaya hazırlansa da Jose Mourinho'nun ayrılmak istemediği ortaya çıktı.

"KARARIM DEVAM ETMEK"

Jose Mourinho, Benfica'nın kendisini kovacağı ile ilgili ortaya atılan iddialara, "Maç sırasında bir şey olduysa bilmiyorum. Jorge Mendes benim menajerim ama kararların sahibi benim. Benim kararım, Benfica'da devam etmek istediğim yönünde." ifadelerini kullanarak bu yolu kapattı.

TAZMİNAT İSTİYOR!

Jose Mourinho'nun Benfica'dan kendi isteğiyle ayrılmayacağı ve Portekiz devinden yüklü tazminat isteyeceği belirtildi.