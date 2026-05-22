Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi ve Ali Koç'a tarihi çağrı!

Fenerbahçe'de başkanlık seçim süreci yaklaşırken adaylardan Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yönetim yapılanmasından şampiyonluk hedeflerine kadar birçok konuda konuşan Yıldırım, birlik mesajı verdi.

YÖNETİM KADROSU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Aziz Yıldırım, yeni dönemde görev alacak isimlerle ilgili konuşurken, bazı isimlerin toplantıya katılamama nedenlerini de açıkladı.

Yıldırım, "Feridun Geçgel yönetimde, Futbol AŞ'de olacak. Rahatsızlığı ve işlerinden dolayı katılamadı. Cihan Kamer, Selim Kosif ve Murat İman, Mehmet İman da Final-Four'a gittiler. Onlar da yönetimde olacak. Futbol AŞ'ye 3-4 tane kaliteli insanlar gelecekler." dedi.

“HER ZAMAN, HER YERDE EN BÜYÜK FENER”

Konuşmasında Fenerbahçe ile olan bağını da vurgulayan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camiaya duyduğu aidiyeti çarpıcı ifadelerle anlattı.

Yıldırım, "Kendime bakınca, Fenerbahçe'yi görüyorum. Benim nabzım şöyle atıyor, her zaman, her yerde en büyük Fener! Bu sloganla inleyen stat, sokaklar, her yerde bayraklar... Hayat enerjimi bunlar sağlamaktadır. Bana neler yapacağımı sormaya kimsenin ihtiyaç duyacağını sanmıyorum. Türkiye ve Avrupa sokaklarını sarı-laciverte boyamak istiyorum. Bana nasıl yapacağımı sormayın! Yaptık, yine yapacağız!" diye konuştu.

ALİ KOÇ VE HAKAN SAFİ’YE BİRLİK ÇAĞRISI

Başkan adayı Aziz Yıldırım, açıklamalarının sonunda Ali Koç ve Hakan Safi'ye seslenerek ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Yıldırım, "Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde birlik olalım. Hep beraber şampiyon olalım! Bu seneye hep beraber damga vuralım, bu herkese çağrımdır." sözlerini sarf etti.