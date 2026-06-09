Jose Mourinho, Real Madrid'e eski Beşiktaşlıyı getiriyor!

İspanyol devi Real Madrid'de hareketli ve tarihi günler yaşanmaya devam ediyor. Florentino Perez'in yeniden kulüp başkanlığına seçilmesinin ardından, teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun getirildiği duyuruldu. Eflatun-beyazlılarda ikinci baharını yaşayacak olan efsane hocanın kolları erkenden sıvadığı ve ilk hedefini belirlediği ortaya çıktı.

MOURINHO'DAN TEKNİK EKİBE "PEPE" SÜRPRİZİ

Mourinho'nun resmi imzayı atmasının an meselesi olduğu şu günlerde, Portekizli teknik adamın kendi teknik ekibine dahil edeceği o sürpriz isim de netlik kazanmaya başladı. İspanyol basınına sızan çarpıcı haberlere göre; kariyerinin bir döneminde Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen Real Madrid'in efsane stoperi Pepe, Mourinho'nun en güvenilir yardımcısı olarak kulübe geri dönüyor.

10 YIL SONRA BU KEZ KULÜBEDE

Aktif futbolculuk kariyerini noktalayan 41 yaşındaki tecrübeli futbol adamının, Real Madrid'de Jose Mourinho'nun teknik heyetine katılarak sağ kolu olacağı öne sürüldü.

2007-2017 yılları arasında aralıksız 10 yıl boyunca Real Madrid formasını terleten, kazanılan sayısız kupada başrol oynayan ve kulübün efsane savunmacıları arasına adını altın harflerle yazdıran Pepe; böylece yıllar sonra eflatun-beyazlı armaya bu kez saha kenarından, kulübede hizmet etmek için geri dönmüş olacak.