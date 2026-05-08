Jose Mourinho, Real Madrid'e resmi imzayı atıyor! Sözleşme şartları belli oldu

Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho getiriliyor! Eflatun-beyazlı yönetimin takımın eski efsanevi hocası Jose Mourinho ile masaya oturduğu öğrenildi.

YÜZ YÜZE KRİTİK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen ve kısa süre önce Madrid iddialarını yalanlayan Mourinho cephesinde işler aniden değişti.

Sky Sports Almanya'nın duyurduğu ve gündeme bomba gibi düşen habere göre; Real Madrid yönetimi hafta başında Jose Mourinho ve ekibiyle yüz yüze çok kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

REAL MADRID'DE KRİZ ÇIKMIŞTI

Real Madrid'deki kriz için dün resmi açıklama yapılmıştı. Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasındaki kavga sonrası açıklama gelmişti. Kafa travması geçiren Valverde'nin 2 hafta forma giyemeyeceği duyurulmuştu.

PARA CEZASI VERİLDİ

Real Madrid, Valverde ve Tchouaméni'ye 500'er bin euro para ceza verdi!

“Dün oyuncularımız Federico Valverde ve Aurélien Tchouaméni hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının ardından Valverde ve Tchouaméni; takım arkadaşlarından, teknik ekipten ve taraftarlardan özür dilemiştir. Her iki oyuncu da kulübün uygun göreceği cezayı kabul etmeye hazır olduklarını Real Madrid yönetimine bildirmiştir.

Bu gelişmeler doğrultusunda Real Madrid, her bir oyuncuya 500 bin avro para cezası verilmesine karar vermiş ve böylece ilgili iç disiplin süreçleri sonuçlandırılmıştır.”

MOURINHO KRİZİ ÇÖZMEYE GELİYOR!

Takım içindeki krizleri çözmesi ve yıldız oyuncularla kurduğu güçlü iletişim nedeniyle Portekizli çalıştırıcının geri dönüşüne artık kesin gözüyle bakılıyor. Gerçekleştirilen bu tarihi zirvede Mourinho'nun yeniden Real Madrid'de görev almaya sıcak baktığı ancak yönetimden kesin olarak 2 yıllık kontrat talep ettiği belirtildi.