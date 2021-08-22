Jose Sosa'dan Muhammed Gümüşkaya'ya jest!

Mücadelenin 13. dakikasında Fenerbahçe ceza sahası dışından serbest vuruş yakaladı. Topun başına Sosa ve Muhammed Gümüşkaya geçti. Hakemin düdüğü sonrası topa vuran isim Muhammed oldu. Genç ismin şutu barajdan döndü.

ARDA GÜLER KULLANAMAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sosa, genç futbolcu Arda Güler'e şans tanımayıp serbest vuruşu kendisi kullanmıştı.

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Maçtan sonra konuşan Güler, "Çocukluğumdan beri o frikikte topun başına geçmeyi çok istiyordum. Geçtim ama bu sefer olmadı, inşallah bir dahaki sefere golümü atacağım" demişti.



