Jose Sosa, De Paul'un eşiyle dudak dudağa yakalandı! Yıldız futbolcu her yerde Sosa'yı arıyor...

Jose Sosa, Rodrigo de Paul'un eşi Camila Homs ile bir gece kulübünde dudak dudağa öpüşürken görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından De Paul adeta çıldırdı.

SOSA'DAN HABER ALINAMIYOR

Messi'nin yakın arkadaşı olan Rodrigo de Paul'un eşi Camila Homs ile bir gece kulübünde yakalanan Jose Sosa, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kayıplara karıştı. Bu duruma oldukça öfkelenen De Paul'un Sosa'yı aradığı ifade edildi.

EŞİNDEN AYRILMIŞTI

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde eşiyle ayrılarak gece hayatına başlayan Jose Sosa, Türkiye'de sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda özel partilere giderek dikkatleri üzerine çekmişti.



