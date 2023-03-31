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  4. Jose Sosa, De Paul'un eşiyle dudak dudağa yakalandı! Yıldız futbolcu her yerde Sosa'yı arıyor...

Jose Sosa, De Paul'un eşiyle dudak dudağa yakalandı! Yıldız futbolcu her yerde Sosa'yı arıyor...

31.03.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jose Sosa, ülkesi Arjantin'de gündeme oturdu. Messi'nin yakın arkadaşı olan ünlü futbolcu De Paul'un eşi Camila Homs ile dudak dudağa öpüşürken fotoğrafları sızan Sosa'nın başı dertte...

Jose Sosa, De Paul'un eşiyle dudak dudağa yakalandı! Yıldız futbolcu her yerde Sosa'yı arıyor...

Jose Sosa, Rodrigo de Paul'un eşi Camila Homs ile bir gece kulübünde dudak dudağa öpüşürken görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından De Paul adeta çıldırdı.

SOSA'DAN HABER ALINAMIYOR

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Messi'nin yakın arkadaşı olan Rodrigo de Paul'un eşi Camila Homs ile bir gece kulübünde yakalanan Jose Sosa, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kayıplara karıştı. Bu duruma oldukça öfkelenen De Paul'un Sosa'yı aradığı ifade edildi.

EŞİNDEN AYRILMIŞTI

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Fenerbahçe'de oynadığı dönemde eşiyle ayrılarak gece hayatına başlayan Jose Sosa, Türkiye'de sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda özel partilere giderek dikkatleri üzerine çekmişti.


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