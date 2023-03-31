Jose Sosa, De Paul'un eşiyle dudak dudağa yakalandı! Yıldız futbolcu her yerde Sosa'yı arıyor...

Jose Sosa, Rodrigo de Paul'un eşi Camila Homs ile bir gece kulübünde dudak dudağa öpüşürken görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından De Paul adeta çıldırdı.
Messi'nin yakın arkadaşı olan Rodrigo de Paul'un eşi Camila Homs ile bir gece kulübünde yakalanan Jose Sosa, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kayıplara karıştı. Bu duruma oldukça öfkelenen De Paul'un Sosa'yı aradığı ifade edildi.
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde eşiyle ayrılarak gece hayatına başlayan Jose Sosa, Türkiye'de sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda özel partilere giderek dikkatleri üzerine çekmişti.