Jose Sosa Fenerbahçe'de! İşte tüm detaylar...

Sarı lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Sosa transferini resmen duyurdu. 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü bu transferi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile duyurdu.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla merak uyandırdı. Kısa süre içinde bu paylaşımın Jose Sosa ile ilgili olduğu anlaşıldı ve transfer resmen açıklandı.
#FenerbahçeGeliyor ???????? https://t.co/oMJveLvkbt pic.twitter.com/VeF0AxXgdY— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 21, 2020
Sosyal medyada dolaşan Jose Sosa fotoğrafı gerçek çıktı. Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Arjantinli yıldız Jose Sosa sabah saatlerinde Samandıra'da antrenman yapmıştı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu kariyerinde Bayern Münih, Napoli ve Atletico Madrid formaları giydi. 2014’te Beşiktaş’a transfer olan oyuncu bir Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve Milan’ın yolunu tuttu. Ardından Trabzonspor’a transfer olan Sosa, 3 yıl forma giydiği bordo-mavili kulüpte kaptanlık yaptı. Geçen sezon ligde 29 maça çıkan oyuncu takımına 9 gol 7 asistlik katkı sağladı.
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