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Jose Sosa Fenerbahçe'de! İşte tüm detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.08.2020 23:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Jose Ernesto Sosa'yı 2 yıllığına renklerine bağladı. Tecrübeli oyuncu Trabzonspor'la sözleşmesi sona erdiği için sarı-lacivertlilere bedelsiz olarak katıldı. İşte detaylar...

Jose Sosa Fenerbahçe'de! İşte tüm detaylar...

Sarı lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Sosa transferini resmen duyurdu. 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü bu transferi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile duyurdu.

FENERBAHCE TWITTER'DAN DUYURDU

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla merak uyandırdı. Kısa süre içinde bu paylaşımın Jose Sosa ile ilgili olduğu anlaşıldı ve transfer resmen açıklandı.

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İŞTE O VİDEO

FOTOĞRAFI SIZDIRILMIŞTI

Sosyal medyada dolaşan Jose Sosa fotoğrafı gerçek çıktı. Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Arjantinli yıldız Jose Sosa sabah saatlerinde Samandıra'da antrenman yapmıştı.

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Tecrübeli orta saha oyuncusu kariyerinde Bayern Münih, Napoli ve Atletico Madrid formaları giydi. 2014’te Beşiktaş’a transfer olan oyuncu bir Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve Milan’ın yolunu tuttu. Ardından Trabzonspor’a transfer olan Sosa, 3 yıl forma giydiği bordo-mavili kulüpte kaptanlık yaptı. Geçen sezon ligde 29 maça çıkan oyuncu takımına 9 gol 7 asistlik katkı sağladı.


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