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Jose Sosa ve Carolina Alurralde ayrıldı

29.12.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Jose Sosa ve müzisyen Carolina Alurralde ayrıldı. Alurralde, konuyla ilgili "Kendisi çocuklarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz ancak aramızdaki duygusal ilişki sona erdi" açıklamasını yaptı.

Jose Sosa ve Carolina Alurralde ayrıldı

Fenerbahçe oyuncusu Jose Sosa (36), 18 yıldır aşk yaşadığı müzisyen Carolina Alurralde ile birlikteliğini sonlandırdı. Ayrılık haberi ünlü futbolcunun eşinden geldi.

"DUYGUSAL İLİŞKİ SONA ERDİ"

Arjantin basınına konuşan Alurralde, "Jose Sosa ile ayrılık. Bu çok fazla bilinen bir durum değil çünkü ailemizin iyiliği için büyümesini istemiyoruz. Kendisi çocuklarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz ancak aramızdaki duygusal ilişki sona erdi" dedi.

"Birlikte çok şey yaşadık. 18 yıldır birlikteydik. Dünyanın her yerine birlikte seyahat ettik. Onun kariyeri Türkiye'de, benimki ise burada" diyen Carolina Alurralde, ayrılık kararının kolay olmadığını anlattı. Alurralde, "Sürekli, her yerde ağladım. Çünkü bir aşk hikayesiydi. O benim arkamda ben de onun arkasındayım. Ortada bir skandal yok"diye konuştu.


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José Sosa
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