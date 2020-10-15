Josef de Souza Beşiktaş'ta beklentileri karşılamak istiyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Beşiktaş formasını giydiği ve tekrar Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Brezilyalı futbolcu, geçen sezon formasını giydiği Suudi Arabistan'ın El Ahli Kulübünün lisansını vermemesi konusundaki soruyu, "Bir kulüple FIFA'lık olduğunda yaşanan normal bir süreç. Aslında transfer olduğunuz takıma kendisi lisansı göndermek istemiyor. Burada da FIFA devreye giriyor. El Ahli lisansı vermek istemedi, FIFA verdi. Sonuç olarak buradayım" diye yanıtladı.

"BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ DAHA CİDDİYDİ"

Başka takımlardan teklif alıp almadığı sorusuna De Souza, "Bütün kulüplerden sözlü teklifler geldi. Beşiktaş'ın teklifi daha ciddiydi ve bu teklifi değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen De Souza, Beşiktaş'taki beklenti konusunda "Ülkemde de büyük kulüplerde oynadım. Bunun için kendimi şanslı ve özel hissediyorum. Brezilya'da ve burada büyük kulüplerde oynadım. Büyük kulüplerde beklenti aynı, şampiyon olmak istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında antrenman metotlarının farklı olduğuna dikkati çeken De Souza, "Orada oynarken fizik gücümü korumak için özel çalışmalar yapıyordum. Burada da bunu sürdürüyorum. İki haftalık çalışmadan sonra 90 dakika oynayabildim. Bu da iyi durumda olduğumu gösteriyor" diye konuştu.